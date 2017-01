Új, a munkaerő mobilitását ösztönző intézkedésekkel áll elő az NGM

főleg a munkaadói oldal kedvezményeit szeretnék bővíteni, részben a bejárási költségek további csökkentésével, a szálláshelyek költségeinek kedvezményes elszámolásával

a munkaadóknak meg kell adni a lehetőséget, hogy a szükséges teljesítmény fenntartásához döntéseket hozzanak, de a kiskapukat be kell zárni, ellenőrizni fogják a béremelések betartását.

Varga Mihály elmondta, a kormány januári ülésén támogatott több olyan beruházást, amelyet önkormányzatok valósítanak meg. Szentgotthárdot, Mórahalmot és Mosonmagyaróvárt említette. A terv szerint- fejtette ki.A kormány a foglalkoztatás további bővülésével számol a következő hónapokban, amelyet alátámaszt a fogyasztás növekedése, így a szolgáltató szektorban foglalkoztatottak számának bővülése, a vállalatok korábban bejelentett kapacitásbővítései, a lakásépítések számának várható megugrása, valamint az uniós források felhasználásának gyorsítása is kedvező hatással lehet a foglalkoztatásra - fejtette ki.A béremelés alól kibúvót kereső munkaadókkal kapcsolatos kérdésre elmondta:Azkapcsolatos kérdésre válaszolva azt is elmondta, továbbra is elsősorban Magyarországról szeretnék betölteni az üres álláshelyeket, azonban a kormánynak figyelnie kell azokra a jelzésekre is, amelyek szerint Kelet-Magyarországon a munkaerőhiány már a kapacitások országban tartását veszélyezteti. Ezért született a döntés, hogy a harmadik országból származó munkaerőt toborzó munkaadói csoportot támogassák - tette hozzá. A magyar kormány nem fogja ölbe tett kézzel nézni, hogy az üres álláshelyek miatt a magyar gazdaság kapacitást, állásokat veszítsen el, ezáltal csökkenjen a teljesítménye - jelentette ki Varga Mihály.