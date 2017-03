Ukrán munkásokat Magyarországra - Elindult a kampány

Egy januári Közbeszerzési Értesítőből kiderült: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter döntése alapján a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 82,6 millió forinttal támogatja a kampányt, amely az ukrán állampolgárok hiányszakmákban történő foglalkoztatását kívánja népszerűsíteni. A megbízást egy debreceni munkaerő-közvetítő cég, a Horizon2020 Nonprofit Kft. nyerte el.A pénzből Ungváron, Kijevben, Harkovban, Lvovban, Odesszában és Krivoj Rogban, illetve Magyarországon belül kell népszerűsíteni az ukrán állampolgárok itteni munkavállalását, hirdetések, reklámfilmek, illetve rendezvények formájában.A kampány részeként márciusban Magyarországon is elindul az " ukrán-magyar munkaerőpiaci road show ", amelynek keretében először most csütörtökön Budapesten, majd jövő héten Kecskeméten és Veszprémben mutatják be az ukrán-magyar munkavállalói programot a helyi iparkamarák részvételével.Orbán Viktor kedden a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évadnyitóján ismét kijelentette, hogy a külföldi munkavállalók behívása csak azokban az ágazatokban jöhet szóba, ahol nincs már magyar munkaerő, de ezt is kontroll alatt akarják tartani. A miniszterelnök aláhúzta: "nemzetstratégiailag nem lehet annak jó vége, ha mi nem dolgozunk".A kormány 2015 augusztusa óta csendben több lépésben megkönnyítette az ukrán állampolgárok munkavállalását Magyarországon, így a cégeknek sem jár már bonyolult adminisztrációval az alkalmazásuk.A munkáltatókat tömörítő szervezetek azt hangsúlyozzák, hogy a vendégmunkásokkal csak átmenetileg szeretnék megoldani a munkaerőhiányt, hosszú távon inkább a szakképzés fejlesztésében látják a megoldást.