Valami nagyon jó dolog történt a kisvállalkozásokkal

Hatalmasat ugrott januárban a foglalkoztatottság a versenyszektorban, a vállalkozások alkalmazottainak száma 64 ezer fővel emelkedett egy hónap alatt. Hogy érezzük ez milyen nagy bővülést jelent: tavaly ugyanekkor 26 ezer fővel nőtt év elején az alkalmazottak száma, pedig már akkor is javában tartott a munkaerő-piaci fellendülés.

Az 50 fő alatti cégeknél nőtt nagyot a létszám

Januárban a versenyszféra teljes 64 ezer fős létszámnövekedéséből 42 ezer ezeknél a kisvállalkozásoknál valósult meg.

Valószínűsíthető, hogy ez részben a gazdaság fehéredésének tudható be, vagyis annak, hogy egyre több, korábban bejelentetlen dolgozót jelentenek be hivatalosan is kisvállalkozások.

Az iparban vették fel a legtöbb embert

A KSH intézményi munkaügyi felmérésében a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásokat figyelik meg. Míg a legalább 50 fős cégek mindegyikének kötelező havonta adatokat szolgáltatni, addig az 50 fő alatti létszámmal rendelkező cégeket reprezentatív módon jelölik ki, és egy mintából becsülik meg az adatokat, elsősorban a bérek alakulását.A cégadatbázisban, amiből a hivatal kiválasztja a megfigyelendő cégeket, csak évente egyszer, év elején frissül a létszámadat, ezért előfordulhat, hogy a sokaság átrendeződése miatt jelentős törés mutatkozik az adatokban év elején. Mindez azonban csak annyit jelent, hogy a decemberi és a januári adat korlátozottan összehasonlítható, nem azt, hogy az év eleji adat nem jó. Sőt, valójában ezek alapján az feltételezhető, hogy januárban a KSH adatai csak pontosabbá válnak, csak éppen a december és január közötti létszámemelkedés valójában nem egy hónap alatt, hanem egy hosszabb időszak során valósult meg.Hogy a foglalkoztatottság meredek emelkedése nem csak statisztikai torzítás, azt az is jelzi, hogy az elmúlt öt évben soha nem láthattunk akkora ugrást januárban az 5-49 fős vállalkozások létszámában, mint idén.Ekkora növekményt az utóbbi években messziről sem láthattunk, a legnagyobb bővülés 2013-ban volt, ám akkor is csak 10 ezerrel nőtt a kis cégek létszáma.Vagyis, még ha a statisztika felfele is torzít, akkor is kiugróan magas foglalkoztatottság-bővülés valósulhatott meg az utóbbi időszakban a kisvállalkozásoknál.Ehhez hozzájárulhatott a januárban megvalósult munkáltatói járulékcsökkentés, illetve akár az adóhatóság fokozottabb ellenőrzése is.A legtöbb új álláshely nem meglepő módon a feldolgozóiparban jött létre, itt közel 17 ezerrel több alkalmazottról számoltak be. A legnagyobb bővülést a gumi- és műanyaggyártás (3700 fő) és a járműipar (3000 fő) könyvelhették el.Szokatlanul sok új álláshely jött létre az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységet végző cégeknél, itt összességében közel 13 ezerrel bővült a létszám, ami a teljes bővülés 20 százalékát adja. A dinamikus létszámnövekedés elsősorban a munkaerő-piaci szolgáltatást, azon belül is a munkaerő-közvetítést végzőknek köszönhető, itt az alkalmazottak száma közel 6 ezer fővel nőtt. Szépen bővült emellett az építményüzemeltetéssel foglalkozók száma (3000 fő), illetve az adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatást végzők száma (2600 fő).A kereskedelemben is látványosan bővült a létszám, itt 7,5 ezer fővel nőtt az állomány.A szakmai, tudományos, illetve műszaki tevékenységet végzők létszáma 7700 fővel nőtt. Ebből 2200 fő a számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenységet végzőket jelenti, 1300 a tanácsadókat, míg, az építészmérnökök 1900 fővel nőttek, a reklámmal, piackutatással foglalkozók száma pedig 1100 főve.A vendéglátásban bő 6 ezer fővel, a szállítás, raktározás iparágban bő 5 ezer fővel bővült az alkalmazottak száma.