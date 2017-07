Van pár szuper hírünk a munkaerőpiacról

1. Egyre több embernek van munkája, még mindig

2017 második negyedévében új rekordot döntött a foglalkoztatottság és munkanélküliből sem volt soha ilyen kevés.Április és június között 4 millió 420 ezer embernek volt munkája Magyarországon, ami egy kicsivel, de meghaladja a tavaly őszi foglalkoztatottsági csúcsot. A szezonális hatásoktól megtisztított adatok is azt jelzik, hogy a munkaerőhiány ellenére még tovább bővül a dolgozói létszám hazánkban, igaz, lassabb ütemben mint a megelőző években.Közmunkások és külföldre ingázók nélkül 4 millió 101 ezren dolgoznak Magyarországon, 107 ezerrel többen, mint egy évvel ezelőtt.

2. A munkanélküliek és a közmunkások száma lassan, de láthatóan fogy

Jó hír, hogy a foglalkoztatottság-bővülés a munkanélküliek és a közmunkások csökkenésével járt együtt, amiből arra következtethetünk, hogy ha nem is gyorsan, de a nehezen foglalkoztatható (alacsonyan képzett, munkapiactól sokáig távol lévő) munkaerőt is képes valamennyire felszívni a piac. Igaz, a tavaszi és a nyári időszak szezonális munkái miatt ilyenkor jobb eséllyel is helyezkednek el.

3. A munkanélküliségi ráta is egyre jobban néz ki

A munkanélküliek száma új történelmi mélypontra, 196 ezer főre süllyedt, míg a közmunkások 206 ezren voltak április és június között. A statisztikai hivatal által közölt munkanélküliségi ráta 4,3 százalék volt ebben az időszakban, amit ha korrigálunk a közmunkásokkal (őket is állástalannak tekintve), akkor 8,7 százalékos mutatót kapunk. Mindkettő rekord alacsony szintet jelent, de megjegyezzük, november és január között is 4,3 százalék volt a hivatalos mutató.

Közép-Dunántúl 2,2%

Nyugat-Dunántúl 2,4%

Közép-Dunántúl 3%

Dél-Alföld 4,7%

Észak-Magyarország 5,3%

Dél-Dunántúl 6,4%

Észak-Alföld 7,4%

Van egy rossz "hírünk" is

Jó hír az is, hogy 2017 második negyedévében először mindegyik magyarországi régióban 8 százalék alá süllyedt a munkanélküliségi ráta. Továbbra is jelentősek a különbségek az ország nyugati és keleti fele között, de láthatóan Kelet-Magyarországon is javul a helyzet. Most így néz ki a régiós sorrend:A fentebbi számok persze kevésbé hangzanak jól, ha a közfoglalkoztatottakat is beleszámítjuk. Észak-Magyarországon például több mint másfélszer annyi a közmunkás, mint a munkanélküli, de Észak-Alföldön is többen vannak, mint az állástalanok, míg Dél-Alföldön és Dél-Dunántúlon nagyjából megegyezik a létszámuk.A munkaképes korú népesség megállíthatatlanul csökken tovább a negatív népesedési folyamatok miatt, így a foglalkoztatottak számának növekedése előbb utóbb akadályokba fog ütközni, még akkor is ha a foglalkoztatottsági arány eközben javul.