Varga: munkanélkülieket segítő intézkedéscsomag jön ősszel

A miniszter többek közt arról beszélt, hogy fontos a magyar fizetések felzárkóztatása a nyugati színvonalhoz, ez azonban nem megy varázsütésre, ráadásul a béremelés mellett a kormánynak a képzésre is figyelnie kell.A magyar munkanélküliség ma 4,5 százalék körül mozog, emellett "több tízezren dolgoznak közfoglalkoztatottként", vagyis akadnak még olyanok, akik bekapcsolódhatnak a termelésbe, akik enyhíthetik bizonyos ágazatok szakemberhiányát. Varga elárulta: ezzel kapcsolatban ősszel újabb fontos lépésekről határozhat a kormányzat.Az elmúlt időben elemzéseket végeztünk, feltérképeztük azokat a gazdasági ágazatokat, ahol a hiányzó embereket munkanélküliek vagy közfoglalkoztatottak átképzésével gyorsan pótolni lehetne. Ilyen például a fémipar vagy a turizmus - fejtette ki.Az elképzelés újdonsága a célirányosságban rejlik. Egyrészt pontosan ismerni kell a piaci igényeket, tudni kell, hol és milyen képzettségű emberekre van szükség. Másfelől a munkát keresők helyzetét is fel kell tárni. Ebből a szempontból alehet számunkra a követendő. Ennek lényege nagyjából úgy foglalható össze, hogy a munkaügyi szervezetnek nem csoportban, egységesen kell kezelnie az álláskeresőket. Ehelyett külön-külön kell foglalkozni az érintettekkel, figyelve az adott személy életútjára, szakmai és más tapasztalataira, akár céljaira. Így könnyebben összepárosítható a kereslet és a kínálat. Aprólékos feladatnak tűnik ez, az elérhető eredmény miatt azonban érdemes belevágni - magyarázta Varga Mihály.A miniszter az interjúban arról is beszélt, hogy a kormány várakozásai szerintis átlagosanemelkedhetnek a bérek Magyarországon.