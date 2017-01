Várják őket, mégsem jönnek a külföldi vendégmunkások

Kapcsolódó cikkek: Szép csendben megágyazott az ukrán vendégmunkásoknak a kormány

Mégsem teszik, mert egyelőre hiányzik a jó, vagyis vonzó országreklám, az érintettek még aligha tudják, hogy itt tárt karokkal várják őket - közölte Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke a lappal. Koji úgy véli, a határozott időre szóló szerződésekkel érkező vendégmunkásokkal a magyarországi beruházásokban alvállalkozóként érdekelt kis-közepes cégeknek közvetlenül kellene szerződniük azért, hogy ne terhelje az ügyletet a munkaerő-közvetítők jutaléka, és hogy az itteni nagyberuházásokat el tudják vállalni a magyarországi székhelyű cégek.Az ÉVOSZ elnöke szerint a kivitelező cégek teljesítményének növekedése most leginkább a humánerőforrás, vagyis a szakmunkások hiányán múlik. Azok után, hogy a hétéves recesszió idején az ágazat 85 ezer foglalkoztatottól vált meg, és őket az utóbbi két-három évben nem sikerült pótolni, hiába vettek fel plusz 12 ezret, még több kellene. Ám terjeszkedni már nincs hová, a szakemberhiány általánossá vált.A magyar építőipart a küszöbönálló generációváltás is sújtja. A következő néhány évben rengeteg olyan kisvállalkozás fog leállni szerinte, amely nem igazi cég, hanem kényszervállalkozás, és amint nyugdíjba megy az ügyvezetője, a két-három alkalmazott legjobb esetben hazai nagy cégekhez szerződik át.Az ÉVOSZ elnöke szerint ugyanakkor a 2-2,5 százalékos kamatra felvehető fejlesztési hitelek segítségével gyors és intenzív gépesítésbe kezdve, hatékonyságnöveléssel a magyar építőipar is eljuthat oda, ahova a német, amelynek 2000-ben még 1,2 millió munkavállalóra volt szüksége ahhoz a teljesítményszinthez, amit 2015-ben már mindössze 680 ezer munkással elért.