Nagy Márton: felfújták az ügyet

Nagy Márton hangsúlyozta, hogy az elmúlt napokban bekövetkezett változások előre egyeztetve voltak, közös döntésen alapultak és csak szakmai indokok állnak a hátterükben. Elmondása szerint a tőzsde felügyeletére ilyen magas szinten (MNB alelnök) már nincs szükség és a pénzügyi stabilitási területen történt pozícióváltozás mögött is csak szakmai indokok állnak. Személyi változások eddig is voltak a jegybankban, ezután is lesznek, ezek mögött nincs semmi rendkívüli és a sajtó az elmúlt napokban csak felfújta ezt az ügyet - foglalta össze üzeneteit Nagy Márton.