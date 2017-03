Nagy Márton: felfújták az ügyet (2.)

egy kicsit úgy érzem, hogy a felfújása történt a dolgoknak,

Nagy Márton hangsúlyozta, hogy az elmúlt napokban bekövetkezett változások előre egyeztetve voltak, közös döntésen alapultak és csak szakmai indokok állnak a hátterükben. Elmondása szerint a tőzsde felügyeletére ilyen magas szinten (MNB alelnök) már nincs szükség és a pénzügyi stabilitási területen történt pozícióváltozás mögött is csak szakmai indokok állnak.Megfogalmazása szerint a pénzügyi stabilitási funkció jobb ellátása érdekében történt a változás, amely "a mikro és makroprudenciális politikának a koordinációját jobban támogatja, az erről szóló döntést a Magyar Nemzeti Bank vezetése egységesen hozta meg".Hangsúlyozta: Matolcsy György jegybankelnök bizalma iránta töretlen, és a minapi változások nyomán is még elég sok területért felelős a jegybankban. "Elég sok munkám maradt", így a monetáris politika mellett a devizatartalék kezelésért, a monetáris eszköztár kezelésért is felelek és "ilyen értelemben elég nagy kihívások elé nézünk". "Elég munkám maradt a nemzeti bankban, ne irigyeljenek emiatt".Összegezve Nagy Márton azt hangsúlyozta:miközben racionális szakmai okok állnak a változások hátterében, amelyek előre egyeztetve voltak, tehát "közös döntésen alapulnak a dolgok".