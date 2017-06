Nagy törés a magyar külkereskedelemben - Mi történt?

A KSH ma közzétett előzetes adatai szerint áprilisban az év/év alapú az export 1,6%-kal esett a májusi 18,4%-os szárnyalás után (euróban), az import pedig 0,4%-kal csökkent a márciusi 21%-os ugrás után. Nagy törés van tehát az adatokban és a tél óta látható felívelésben, amint azt a alábbi grafikonjaink is jól mutatják.

Amennyiben az export és az import éves növekedési ütemét kivonjuk egymásból, akkor azt látjuk, hogy az utóbbi hónapokban gyorsabban növő import miatt az export-import olló a negatív tartományba süllyedt. Ez az erős beruházási, illetve fogyasztási jellegű importkeresletre utal, amelynek kapcsán az elmúlt napokban is láttunk adatokat (igaz az áprilisi kiskereskedelmi forgalmi statisztika meglepően gyengére sikerült a húsvét-hatás kiszűrése mellett is).

Áprilisban az export 9,4 milliárd eurótól 7,8 milliárd euróra szakadt, az import pedig 8,5 milliárdról 6,9 milliárd euróra esett, de a külkereskedelmi mérleg többlete még mindig nagyon magas: 878 millió euró lett, a márciusi 956 millió euró után. Az elmúlt 12 hónap összesített külkereskedelmi mérleg egyenlege továbbra is a 10 milliárd eurót "súrolja" alulról, igaz a nagy növekedési dinamika láthatóan már véget ért.

Azt, hogy az áprilisi csúnya esés a magyar külkereskedelmi számokban csak egyszeri hatás lehet, a húsvét miatti munkaszüneti napokkal függhet elsősorban össze, az is utal, hogy májusra már rendelkezésre áll a feldolgozóipari beszerzési menedzser index adat (rendkívüli magasságba, 62,1 pontra ugrott) és amint látjuk: ez a mutató a magyar exportteljesítménnyel viszonylag jól együtt mozog. Van tehát továbbra is ok az optimizmusra a magyar külkereskedelmi folyamatokat illetően.