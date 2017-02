Nagyon keményen üzentek Trumpék Putyinéknak

Vissza kell adni a Krímet az ukránoknak

Trump elnök nagyon világossá tette, hogy elvárja az orosz kormányzattól az ukrajnai erőszak csökkentését és a Krím visszaadását

Aggasztó incidens volt pénteken

Oroszország új robotrepülőgépeket telepített

A szóvivő Michael Flynn lemondásával kapcsolatban azt mondta: "az egész helyzet iróniája, hogyOroszországgal szemben. Donald Trump változatlanul napirenden tartja az Oroszország által elcsatolt Krím félsziget ügyét, "amelynek elfoglalását az előző amerikai kormányzat lehetővé tette" - mondta Spicer.Hangsúlyozta azt is, hogy az új amerikai ENSZ-nagykövet már az első munkanapján az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt kemény hangon szóvá tette a Krím orosz elfoglalását.- fogalmazott Spicer, hozzátéve, hogy az amerikai elnök ugyanakkor - az előző amerikai kormányzatoktól eltérően - "maradéktalanul arra számít és azt akarja, hogy együttműködjön Oroszországgal, és így közösen megoldhassanak sok, a világot fenyegető problémát, köztük az Iszlám Állam és a terrorizmus ügyét".Spicer közölte:, s ez a bizalomvesztés vezetett ahhoz, hogy az elnök felkérje a nemzetbiztonsági tanácsadót lemondásának benyújtására. Flynn megjegyzései tarthatatlan helyzetet idéztek elő - tette hozzá a szóvivő.A szóvivő hangsúlyozta, hogy, az igazságügyi minisztérium tájékoztatta a Fehér Házat, de szó sincs arról, hogy felhatalmazást adott volna neki az eszmecserére az Oroszország elleni szankciókról. Ugyanakkor nincs jele annak, hogy Flynn bármilyen törvényt is sértett volna e megbeszélésekkel - tette hozzá. Spicer leszögezte: az igazságügyi minisztérium túl sokáig várt a tájékoztatással.A sajtóértekezleten elhangzott az is, hogy- közölte kedden az Egyesült Államok Európai Parancsnokságának szóvivője. Az incidensek február 10-én történtek, de a szóvivő, Danny Hernandez csak most számolt be róluk.A kapitány szerint három különböző alkalommal történt incidens: minden alkalommal orosz repülőgépek közelítették meg a USS Porter rombolóhajót. Az első alkalommal két orosz Szu-24-es, a második alkalommal ismét egy Szu-24-es vadászbombázó, míg a harmadik alkalommal egy ezeknél nagyobb, Il-38-as gép közelítette meg az amerikai rombolót. Az amerikaiak minden alkalommal kapcsolatba léptek az oroszokkal, de nem kaptak választ.Az Egyesült Államok valamennyi repülést "nem biztonságosnak és szakmaiatlannak" minősítette. Danny Hernandez felhívta a figyelmet arra, hogyOroszország új robotrepülőgépeket telepített annak ellenére, hogy washingtoni tisztségviselők kifogásolták ezt, hangoztatva: a lépés megsérti a fegyverzetkorlátozási egyezményt - jelezte a The New York Times című lap kedden internetes oldalán.E forrás szerint- mint amerikai tisztségviselők hangsúlyozták -Az Egyesült Államok már 2014-ben arra a következtetésre jutott, hogy Oroszország megsérti a földről indítható közép-hatótávolságú rakétákról 1987-ben kötött egyezményt, mivel akkor Washington szerint kísérletet hajtott végre új robotrepülőgépekkel. A The New York Times információi szerint most amerikai tisztségviselők megállapították: ezek az SSC-8-as típusú robotrepülőgépek már bevetésre készen állnak, titokban már telepítették őket.