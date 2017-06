Nagyon szeretnénk az amerikai tőkét

Az amerikai cégek magyarországi befektetéseinek "további" növelése valóban előremutató óhaj, ugyanis az amerikai cégek érdeklődése az utóbbi években érezhetően megcsappant, nem egy területen a tőkekivonás jelenségét lehetett tapasztalni.

Az USHBC elsődleges célja, hogy a magyar kormány és az amerikai üzleti közösség között aktívabb párbeszéd alakuljon ki egy olyan intézményesített forma keretében, ahol a rendszeresített találkozók és az évente Budapestre szervezett üzleti missziók alkalmával a két fél közvetlen lehetőséget kap véleménye, terveik kicserélésére.Az államtitkár kiemelte: a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében megerősítik a gazdaságdiplomáciai jelenlétet az Egyesült Államokban, újabb helyeken, így Texasban, Floridában és Bostonban képviselik majd a gazdaság eredményeit, érdekeit.Magyar Levente hangsúlyozta: az üzleti tanács révén olyan amerikai nagyvállalatok ismertetik Magyarországgal kapcsolatos tapasztalataikat, amelyek már jelentős befektetésekkel rendelkeznek itt, vagy erőteljesen érdeklődnek a kereskedelmi és befektetési lehetőségek iránt.Rámutatott: a tanács minden korábbinál jobban, hatékonyabban fogja össze a két ország gazdasági szereplőit, Magyarország részéről a kormány illetékeseit, az Egyesült Államok részéről a vállalatok képviselőit, akik arról tárgyalnak, hogyan lehetne elmélyíteni az együttműködést.Magyar Levente kiemelte: ezzel párhuzamosan a kormány, a KKM is azon dolgozik, hogy az amerikai cégek Magyarország iránti érdeklődése fennmaradjon. Az üzleti kapcsolatok voltak a katonai-biztonsági együttműködés mellett azok a tényezők, amelyek mindig is a kétoldalú kapcsolatok "élét" jelentették - hangsúlyozta a KKM államtitkára.Eric Stewart, az USHBC elnöke kiemelte: az Egyesült Államok Magyarországon a második legnagyobb befektető állam Németország után, az amerikai cégek azonban szeretnék elérni azt, hogy az Egyesült Államok az első helyre kerüljön.Az amerikai gazdasági szakember rámutatott: az Egyesült Államok 10 nagyvállalata képviseltette most magát, amelyek szeretnék bővíteni a kétoldalú kapcsolatokat, és a beruházások növekedésére számítanak. Az amerikai befektetők több munkahelyet is szeretnének teremteni Magyarországon - fűzte hozzá Eric Stewart. Jelezte: a magyar kormány képviselői pozitívan, jól fogadták az elképzeléseiket.