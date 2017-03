Négy éve nem drágulhatott úgy az élet Magyarországon, mint februárban

Tavaly július fordulópontot jelent a magyarországi inflációs folyamatok szempontjából, az olaj világpiaci árának stabilizálódása - ami korábban elsődleges szerepet játszott az infláció negatív tartományba csúszásában - bázishatásként hirtelen elkezdte itthon is felfelé hajtani a fogyasztói árakat. Olyannyira, hogy fél év alatt -0,3%-ról 2,3%-ra gyorsult az éves áremelkedési ütem.

Ez négyéves csúcsnak felelne meg, hiszen legutóbb 2013 februárjában nőttek hasonló mértékben a fogyasztói árak Magyarországon.

A maginflációs tételek esetében azonban az áfacsökkentések hatása érződik majd, így az MNB vélhetően továbbra is ezt hangsúlyozza majd, mikor szóba kerül az infláció és a monetáris politika kapcsolata.

A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint februárban sem állt meg ez a folyamat, sőt, még csak nem is lassult, holnap ugyanis a KSH 2,7-2,8%-os éves inflációról számolhat be.Látszólag tehát hiába az év eleji áfacsökkentés (tej, tojás, baromfi, éttermi szolgáltatások), ez sem tudta megfékezni a gyorsuló inflációt. Virovácz Péter, az ING Bank elemzője szerint - aki 2,7%-os februári inflációt vár - azonban havi alapon nem az üzemanyagárak emelkedése, hanem a főként Dél-Európát érintő kedvezőtlen időjárás okozhatta az infláció további gyorsulását, az ugyanis felhajtotta a zöldségek és gyümölcsök árát.- fogalmaz.Szintén 2,7%-os februári adatra számítanak Balog-Béki Márta és Kuti Ákos, az MKB Bank szakértői, akik az üzemanyagok bázishatása mellett az (eurózónából) importált, egyre magasabb inflációt említik meg a drágulás mögötti fontos tényezőként. Kommentárjukban ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az átmeneti hatások kiesésével az év második felében már visszafogottabb pénzromlásra lehet számítani itthon.

Mindemellett pedig nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a gyorsuló bérnövekedési ütemtől várt inflációs hatás egyelőre nem éreztette jelentősen hatását, továbbra is kérdés mikor gyűrűzik be látványosan a fogyasztói árakba.

Dunai Gábor, az OTP elemzője szerint február lehetett az utolsó hónap, amikor az üzemanyagok áralakulása érdemben fokozta az inflációt, márciusban ebből a forrásból már nem várható felhajtóerő. Arra viszont érdemes lesz figyelni, hogy a kereslet alakulására leginkább érzékeny termékkörökben hogy alakul a havi áremelkedés üteme, hiszen ez adhat jó előrejelzést arra, hogy mire számíthatunk inflációs fronton a növekvő reálbérek által támogatott belső fogyasztás miatt.Nyeste Orsolya és Ürmössy Gergely, az Erste szakértői szerint a maginfláció mellett arra is érdemes lesz figyelni, hogy a különböző célzott áfacsökkentések hatása milyen gyorsan halványul el, hiszen a tavalyi sertés áfacsökkentés is relatíve gyorsan elveszítette árcsökkentő hatásának jelentős hányadát.- teszik hozzá.Februárban még jelentősen emelkedhetett az éves infláció, ugyanakkor az év hátralevő részében a szakértők többsége arra számít, hogy megáll ez a hét hónapja tartó folyamat, így összességében 2017 decemberében a februárihoz hasonló, 2,7%-os áremelkedésre lehet majd számítani. Bár több elemző is arra számít, hogy az elkövetkező hónapokban átmenetileg 3% fölé kapaszkodhat az éves infláció, tartósan 3% feletti éves drágulási ütemmel csak az idei év végétől, illetve a tavalyi év elejétől kezdve lehet számolni. Az MNB 3% +/- 1%-os toleranciasávjának teteje úgy tűnik, hogy az előrejelzési horizonton egyelőre nincs veszélyben. Persze ezzel a kijelentéssel nem árt vigyázni, hiszen a bérinfláció beindulása könnyen felboríthatja az összképet.