Négy fontos jegybank is döntést hoz a héten

A várakozások szerint a Fed szerdán 25 bázispontos kamatemelést hajt végre. A Bank of Japan várhatóan nem változtat a kondíciókon, azonban a jegybanki iránymutatásban változás jöhet. A Bank of England szinte biztosan nem lep a politikai fennforgás közben, míg a svájci SNB továbbra is fenntarthatja a jelenlegi negatív kamatszintet.