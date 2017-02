Négy százalékkal rogyna meg a brit GDP a külföldiek munkája nélkül

A New Economics Foundation (NEF) kutatóintézet számításai szerint, ha az összes külföldi munkavállaló csak egyetlen napra letenné a munkát, az 328 millió font (120 milliárd forint) veszteséget okozna a brit gazdaságnak. A ház szerint ez a naponta megtermelt brit GDP-érték 4 százaléka.A cég, amely az általa e hétre szervezett, One Day Without Us (Egy nap nélkülünk) című figyelemfelhívó rendezvénysorozat keretében tette közzé számításainak eredményeit, kimutatta, hogy a teljes nagy-britanniai munkaerő 10,9 százalékát adják külföldi munkavállalók.Az átlagon belül azonban például a takarítási és egyéb háztartási feladatok ellátására alkalmazott külföldiek aránya 31 százalék, az élelmiszer-feldolgozásban és a vendéglátós szektorban dolgozók körében 30 százalék, a szakképzett egészségügyi dolgozók közül 29 százalék.

A NEF szakértői szerint ez egyértelműen azt jelenti, hogy ha a külföldi munkavállalók csak egy napra beszüntetnék a munkát, működésképtelenné válna a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) és a brit gazdaság sok más kulcsfontosságú ágazata is.