Nem értik Berlinben, mit akar a magyar kormány az EU-val

például a magyarok semmi mást nem akarnak, mint a belpolitikában pontokat szerezni az EU démonizálásával.

Berlinben néha úgy tűnik, hogy a magyarok +folyton bokán rúgnak minket, csak azért, mert ez hasznos nekik belpolitikailag+. Ez a magatartás +természetesen nem veszi jól ki magát+ - tette hozzá.

a németeknek el kell ismerniük, hogy tanulni is lehet Kelet-Európától, így például Orbán kemény vonalvezetése a menekültpolitikában ma már szinte standardnak számít az EU-ban.





Ezzel együtt az is látszik, hogy több kérdésben a visegrádi országokon belül sincs igazi egyetértés, illetve együttdöntés:



Ezzel együtt az is látszik, hogy több kérdésben a visegrádi országokon belül sincs igazi egyetértés, illetve együttdöntés: A német diplomaták olykor szokatlanul kemény kritikát tartalmazó kommentárjai valószínűleg azzal függnek össze leginkább, hogy ezekben a hónapokban zajlik az intenzív vita az EU-integráció mélyítéséről (a minap Berlinben járt a francia pénzügyminiszter, hogy a formálódó német koalíció vezéralakjaival is egyeztessen integrációs témákban). Ehhez várnák a konstruktív javaslatokat a régiós országok felől is, de például a magyar kormány eddig nem állt elő átfogó, koherens javaslatokkal. Helyette inkább úgy tűnik, hogy a lengyelekkel együtt azt szeretné: mindenki haladjon úgy az integrációban, ahogy akar, de közben egyikük sem szeretne a perifériára szorulni és a nagy változásoknak sem hívei:Ezzel együtt az is látszik, hogy több kérdésben a visegrádi országokon belül sincs igazi egyetértés, illetve együttdöntés:

Német diplomatákat idézve a szerző hozzátette, Berlinben nem értik, hogy mit akarnak a keletiek, milyen konkrét elképzelésük van az EU-ról. Kifejtette, hogy ez kissé úgy hangzik, mintha korlátoltnak tartanák a kelet-európaiakat, és éppen ez az a hangnem, amely bántja őket. Azonban a kijelentést úgy is lehet értelmezni, hogy német megítélés szerintEzt jelzi egy név nélkül nyilatkozó német diplomata megjegyzése is, miszerintA Die Welt szerzője hangsúlyozta, hogyA másik oldalrólaki szerint Angela Merkel német kancellár környezetében nincs senki, aki +a szívével érezné+, hogy miként működik a visegrádi országok térsége. A magyar Németország-politika egy további képviselője hozzátette, hogy szerinte a németek nagyon is képesek lennének megérteni a régiót, de egyszerűen nem akarják.UgyanakkorAzonban egy múlt heti berlini konferencián a külügyminisztérium európai ügyekkel foglalkozó osztályának helyettes vezetője, Peter Ptassek nyíltan elismerte, nem volt helyes eljárás az, hogy megpróbálták a menekültkvóták elfogadására kényszeríteni a visegrádi országokat - írta Boris Kálnoky, kiemelve, valószínűleg ez volt az első alkalom, hogy a német kormány részéről nyilvánosan elismerték, hogy hibáztak a menekültkvóták ügyében.A szerző hangsúlyozta:- írta Boris Kálnoky, hozzátéve: a visegrádi országok eddig csak a védelmi politikában mutattak hajlandóságot az EU erősítésére. Most Sebastian Kurzban reménykednek, de az még csak a jövő zenéje, hogy az új osztrák kancellár be tudja-e tölteni a Kelet és Nyugat közötti összekötő kapocs szerepét.