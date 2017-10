Nem lépnek ki a csehek az EU-ból, de eurójuk se lesz még jó ideig

Nem akarok további integrációt, nem akarok eurót, mert az Csehország számára nem előnyös.

Ma reggel futott be a befektetési bank elemzése, amely még azt taglalja, hogy milyen potenciális összetétel mellett alakulhatnának koalíciós kormányok Csehországban, de egy pénteki sajtótájékoztató után vasárnap a Prima kereskedelmi televízióban sugárzott interjúban is azt jelezte Andrej Babis, az ANO párt vezetője, leendő kormányfő, hogyAz ANO 78 mandátumot szerzett a 200 tagú cseh parlamenti alsóházban, így ha nem lép koalícióra más pártokkal, akkorEnnek tervét is jelezte már Babis, de ahhoz, hogy ez működőképes legyen, jelzése szerint a programjába beemelne néhány fontos elemet az összes ellenzéki párt programjából is.Babist Milos Zeman államfő kedden tervezi megbízni a kormányalakítással, és a leendő kormányfő határozottan kizárta egy új, előre hozott képviselőházi választás megtartását. Arról viszont beszélt, hogy "határozottan aktív külpolitikát" akar folytatni. Az MTI összefoglalója szerint megismételte korábbi véleményét, hogy le kell állítani az illegális migrációt és szerinte ezen a téren a V4-ek Sebastian Kurz jövőbeni osztrák kancellár személyében "új szövetségesre találtak". "Mi elutasítjuk a menekültkvótákat, és ezt (Emmanuel) Macronnak és (Angela) Merkelnek meg kell magyarázni".Emellett az is lényeges, hogy leendő kormányfőként is kijelentette az alábbiakat (nemcsak a kampányban):Azt is hangsúlyozta: "Európa-párti vagyok, de meggyőződésem, hogy az Európai Uniónak meg kell változnia".A koalícióalakítás terén a friss fejleményeket még nem tudta figyelembe venni az elemzésben a Morgan Stanley szakértője, de a fenti további információk összhangban vannak azzal, amit ő is vázol: bár Babis is populista ígéretekkel nyert, de mivel milliárdos üzletember is egyúttal, ígyEzt részben az is indokolhatja szerinte, hogy kisebbségben kormányozhat, illetve kijelentései szerint az EU reformjában is szeretne részt venni. Rámutat arra is, Babis nem akar együttműködni a szélsőjobb SPD-vel, amely ki akarja léptetni az országot az EU-ból, mivel valószínűleg tisztában van azzal, hogy ez mit jelentene üzletileg.Éppen emiatt Pasquale Diana szerint ha bármelyik pártnak sikerülne módosítani a népszavazási törvényt, Babis azt igyekezne elérni, hogy külpolitikai ügyekben (mint az EU-tagság)Az elemző szerint bár populistának mondható Babis személyisége, de fegyelmezett költségvetési politikát folytathat.