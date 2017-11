Nem titkolózhat tovább a kormány: ki kell adnia a Brexit-elemzéseket

Egyelőre azért használjuk a feltételes módot, mert bár a tegnapi szavazási procedúra eredménye, de elképzelhető, hogy mégsem publikálják az anyagokat, vagy csak részben teljesítik azt. A brit kormány rendszerint arra hivatkozott eddig, hogy ha minden részletet (beleértve a gazdasági hatásokat) felfednének a nyilvánosság előtt, akkor az gyengítené a Brexit-tárgyalások során a tárgyalási pozícióját.Erre utalt a Brexit-minisztérium szóvivője az EurActive tudósítása szerint a parlamenti szavazás után (ha közérdekről van szó, akkor nem feltétlenül kell nyilvánosságra hoznia a minisztériumoknak bizonyos anyagokat) és azt ígérte, hogyAz ellenzéki pártok viszont azért követelik az anyagok teljes nyilvánosságra hozását, mert(amikor a közös piacból és a vámunióból is kilépne az ország)és milyen hatással lenne például a munkaerőpiacra, turizmusra, ingatlanpiacra.A brit kilépési tárgyalások következő fordulója egyébként jövő héten november 9-10-én lesz Brüsszelben. Az elmúlt öt forduló alapján az Európai Bizottság, illetve az Európai Parlament egyaránt úgy ítélte meg, hogy(az ír-északír határ, az uniós állampolgárok jogai és különösen a pénzügyi rendezés témájában), emiatt nem javasolták a második szakasza léptetni a tárgyalásokat, amelyek már a kiválás utáni kereskedelmi és egyéb kapcsolatok kereteiről szólnának.Ennek ellenére azért(a Bizottság intézményei megkezdhetik a belső felkészülést ezekre a tárgyalásokra), amely jórészt szimbolikus jelentőségű volt, hogy ne tűnjön úgy: Theresa May brit kormányfő üres kézzel megy haza Londonba az EU-csúcsról. Ezzel is próbálta részben megsegíteni az EU a nehéz helyzetbe, támadások kereszttüzébe kerülő brit kormányfőt.A nem kellő mértékű tárgyalási haladásnak egyébként az is az oka, hogya keményvonalasok (pl. Boris Johnson) a hard-Brexit menetrendet "nyomják", sőt azt, hogy akár fel kellene állni az asztaltól és egy pennyt sem kell fizetni az EU-nak, a másik oldalon viszont a puha-Brexit képviselői között van Theres May brit kormányfő is. A súlyos ellenállás részben azért is van, mert a társadalom szélesebb rétege nincs tisztában azzal, hogy valójában mit is okozna, milyen károkkal járna a hard-Brexit, de a fenti 58 tanulmány közzététele akár jelentősen is változtathatna a közhangulaton a mielőbbi békés megállapodás irányába és ez a brüsszeli kilépési tárgyalások sebességére is kihathat.