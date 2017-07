Nem adja fel Donald Trump, cselekvésre buzdítja a republikánus szenátorokat

A szenátusban szerdán kétszer bukott el az Obamacare visszavonásáról tartott szavazás. Pénteken ismét szavaztak - ezúttal már nem a teljes Obamacare, hanem annak egyes részei visszavonásáról -, de ez a voksolás sem járt eredménnyel.Az Obamacare visszavonása a januárban hivatalba lépett Trump egyik legfontosabb választási ígérete volt.Donald Trump vasárnapi Twitter-bejegyzésében azt írta: "Republikánus szenátorok, ne adjátok fel. Rajtatok a világ szeme: vonjátok vissza és szavazzátok meg az újat". Az amerikai elnöknek a hétvégén ez volt a második Twitter-bejegyzése, amelyben a régi egészségbiztosítási törvény visszavonását és új törvény elfogadását sürgette.A szokásos vasárnapi televíziós vitaműsorokban kormányzatának két tagja is foglalkozott az egészségbiztosítással.Tom Price, az egészségügy és emberi erőforrások minisztere az ABC televízió Ez a hét című műsorában leszögezte: megérti az amerikaiak felháborodását a törvény legalább részleges visszavonásának pénteki szenátusi kudarca miatt, mert az Obamacare kártékony. Viszont a minisztérium kénytelen változatlanul az Obamacare előírásait betartani, hiszen ez az érvényes törvény - fogalmazott. Az NBC televízió Találkozz a sajtóval című műsorában azonban leszögezte: tervezi a törvény végrehajtásához rendelt 1400 szabályozás felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy megakadályozza a biztosítási költségek további emelkedését.A Fehér Ház költségvetési igazgatója, Mike Mulvaney a CNN hírtelevízióban azt hangsúlyozta: a Fehér Ház politikája nem változott, s a törvényhozásban mindaddig nem kerülhet sor más ügyek megtárgyalására és voksolásra, amíg az egészségbiztosítási törvény ügyében nem jutnak dűlőre a törvényhozók. A szenátus republikánus frakciójának vezetője, Mitch McConnell kijelentésére utalva, miszerint a szenátoroknak tovább kell lépniük és más törvényjavaslattal kell foglalkozniuk, Mulvaney leszögezte: a legjobb lenne, ha a szenátorok egyelőre nem mennének szabadságra és továbbra is az egészségbiztosítási törvényre összpontosítanának. A költségvetési igazgató hozzátette: Trump elnök republikánus szenátorokhoz címzett felszólítása egyszerűen az emberek hangulatát tükrözi.Mulvaney megismételte az egészségügyi miniszter álláspontját: az Obamacare kudarcos és károkat okoz az embereknek. Különben is, a republikánusok hét éven keresztül azt ígérték, hogy visszavonják ezt a törvényt, így most nem hátrálhatnak meg - fogalmazott Mike Mulvaney és hozzátette: a szenátoroknak maradniuk kell, dolgozniuk kell és valamit el kell fogadniuk.A képviselőház politikusai hétfőtől már szokásos nyári szabadságukat töltik, a szenátus tagjai azonban még két hétig folytatják a munkát.