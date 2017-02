Nem akarják hazaküldeni a londoni magyarokat

A brit gazdaság sikeres volt az utóbbi években, részben amiatt, mert okos és tehetséges emberek vándoroltak be az országba

David Davis szerint a turizmus és a vendéglátás mellett a mezőgazdaságban jellemző az EU-ból érkező bevándorlók foglalkoztatása, a politikus szerint ezekre a bevándorlókra továbbra is szükség van, hogy sikeresek lehessenek az érintett iparágak. A brit Brexit-ügyi tárgyaló szerint attól, hogy országa kilép majd az EU-ból, "nem fog azonnal bezárulni az ajtó".Davis nyilatkozatával a brit kormány azt is kockáztatja, hogy a Brexit ellenzői elégedetlenek lesznek majd, hiszen a tavaly júniusi népszavazásban éppen az volt az egyik érv, hogy a Kelet-Európából érkező bevándorlók megterhelik a brit közszolgáltatásokat, például az oktatási vagy az egészségügyi rendszert.A brit kormány képviselője ezekben a hetekben több európai fővárost is végiglátogat, ugyanis a hivatalos tárgyalások megkezdése előtt szeretnének szövetségeseket szerezni az EU-ban.- szögezte le a politikus Tallinban.