Nem egy-, hanem négysoros lett a Brexit-törvény szövege

A miniszterelnök értesítheti az Európai Unióról szóló szerződés 50 cikkelye alapján az EU-t Nagy-Britannia azon szándékáról, hogy kilépjen a közösségből

Ez a törvény az Európai Közösségekről szóló 1972-es törvénnyel, illetve bármilyen kiegészítésével együtt is hatályos lenne.

Itt az eredeti szöveg

"A bill to confer power on the Prime Minister to notify, under Article 50 of the Treaty on European Union, the United Kingdom's intention to withdraw from the EU.



Be it enacted by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:—



Power to notify withdrawal from the EU

(1) The Prime Minister may notify, under Article 50 of the Treaty on European Union, the United Kingdom's intention to withdraw from the EU.

(2) This section has effect despite any provision made by or under the European Communities Act 1972 or any other enactment."

A hét elején még arról folyt a sajtóspekuláció, hogy a minél egyszerűbb megfogalmazás érdekében akár csak egy soros lesz a törvénytervezet, de ez végül négysoros lesz - igaz a felvezető szöveggel együtt. A törvényjavaslatot azért kellett megfogalmazni, mert a hét elején a brit Legfelsőbb Bíróság úgy döntött: a kilépési folyamatot nem kezdeményezheti parlamenti felhatalmazás nélkül a kormányfő.A kilépést megindító törvény szöveg érdemi része mindössze azt rögzíti, hogy felhatalmazást kér a kormány az EU-ból való kilépés értesítésének elküldésére (az EU felé):A menetrend szerint a parlament már jövő hétfőn és kedden is tárgyal a törvényjavaslatról, majd a február 6-8 között tartó harmadik tárgyalási szakasz végén a szavazás is megtörténik majd. Mivel jó esélye van annak, hogy a parlament mindkét háza elfogadja a majd a törvényt (igaz az ellenzék megpróbálhat módosító indítványok tömegét elindítani, illetve minél több részletet kikényszeríteni a kormányból a Brexit-stratégia tartalmáról), ez, amellyel hivatalosan is elindulna a kilépési folyamat, illetve a tárgyalások. Ez az 50. cikkely szerint két évig tart, és csak az összes EU-tagállam egyhangú döntésével lehet meghosszabbítani.A font a törvénytervezet láttán már nem gyengült tovább a dollárral szemben. A délelőtt fél 11-kor megjelent negyedik negyedévi GDP-adat láttán kezdett esni 1,2670-ről 1,2560-ig (noha az adat jobb lett a vártnál), majd a délután 1 óra körül megjelent törvénytervezet mellett 1,2570 körül hullámzott tovább mostanáig.

A font egyébként a mai lefordulással másfél havi csúcsról kezdett el gyengülni.