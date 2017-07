Nem hinnéd el, ki térhet vissza az olasz politikába

Várhatóan 2018 első felében tartanak parlamenti választást Olaszországban, a jelenlegi erőviszonyok alapján a Suilvio Berlusconi vezette Forza Italia mozgalom és szövetségesei indulhatnak a legnagyobb eséllyel. A párt egyrészt az EU-ellenes Északi Ligával, másrészt pedig az Olasz Testvériséggel állt össze, a szövetség most 35 százalékot kapna. Mögötte az Öt Csillag Mozgalom áll 27,6 százalékkal, majd a harmadik a jelenleg kormányzó Demokrata Párt 26,9 százalékkal a közvélemény-kutatás szerint.Az erőviszonyokat látva most úgy tűnik, hogy nem Matteo Renzi jelenlegi kormányfő, hanem Berlusconi kezében van a döntés, ő lehet a királycsináló 2018-ban - mondta a CNBC tudósítása szerint Wolfango Piccoli, a Teneo Intelligence elemzője. A szakember kiemelte, hogy jelenleg a Demokrata Párt és az Öt Csillag is próbál magához térni, a jobbközép pártszövetség viszont jön egyre feljebb.A most 81 éves Berlusconit sokan temették akkor, amikor 2013-ban visszavonult a politikától adócsalási vádak miatt, azonban a jelek szerint innen is lehet még visszatérés számára. Az elemzők szerint még korai lenne arról beszélni, hogy a veterán politikus újra miniszterelnök lehet, azonban ha az őszi regionális választásokon a jobbközép párt támogatottsága erős lesz, akkor ez sem zárható ki.