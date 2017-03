Nem kegyelmez majd a Fed - Jöhet az 1:1-es árfolyamparitás

Elhárult az utolsó kis akadály is a most már gyakorlatilag biztos jövő heti Fed-kamatemelés elől.

A széttartó monetáris politikák következményeként a Capital Economics előrejelzése szerint a dollár az idei év végére az 1:1-es árfolyamparitás alá erősödik majd az euróval szemben.

A pénteki adatok szerint a mezőgazdaságon kívüli szektorokban 235 ezer új munkahely jött létre februárban az amerikai gazdaságban, a munkanélküliségi ráta pedig 4,7 százalékra csökkent. A munkahely-teremtési ütem messze felülmúlta a várakozásokat, az elemzői konszenzus 190 ezer új állást valószínűsített a múlt hónapra.A Centre for Economics and Business Research (CEBR) szakértői a pénteki adatismertetés utáni kommentárjukban közöltékA CEBR elemzői hangsúlyozták, a legtöbb piaci szereplő alig három hete is még erősen valószínűtlennek tartotta a Fed márciusi kamatemelését, mára azonban "drámai mértékben" erősödött a kamatemelést valószínűsítő piaci várakozás.A ház hangsúlyozza azt is, hogy a Fed monetáris döntéshozó tanácsa (FOMC) a márciusi ülés után az idén még hat kamatdöntő értekezletet tart, vagyis bőven lesz alkalom az amerikai monetáris politika további szigorítására. A CEBR londoni elemzői nem adtak becslést a szigorítás várható mértékére.Más nagy londoni elemzőházak azonban már most igen agresszív szigorítási ciklust várnak a Fed részéről. A Capital Economics gazdasági-pénzügyi elemzőcég előrejelzése szerint a Trump-kormány gazdaságösztönző intézkedései 3 százalék fölé hajtják az idén a maginflációt a csaknem teljes kapacitással működő amerikai gazdaságban. Ennek egyik következménye a ház prognózisa szerint az lesz, hogy a Fed 2017-ben és 2018-ban is négy-négy kamatemelést hajt végre, sokkal többet, mint amennyit a piac jelenleg áraz. Ezzel szöges ellentétben az euróövezeti jegybank (EKB) és a Bank of Japan a közeljövőben valószínűleg egyaránt folytatja mennyiségi lazítási ciklusát.