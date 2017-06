Nem lesz Paksról népszavazás

A lap keddi számában megjelent interjúban az elnök közölte: a paksi megállapodás ügyében a Kúria már három éve is világosan elmagyarázta, hogy ez- hangsúlyozta.Mint mondta, lehet azzal bűvészkedni, hogy már hetvenszer megkérdezték, de ez csak játék a szavakkal. Azt a látszatot próbálják kelteni a kezdeményezők, hogy az NVB semmit nem enged át. Olyan témakörökben és úgy megfogalmazott kérdéseket adnak be valódi népszavazási szándék nélkül, amelyben a kérdést nem lehet hitelesíteni - fogalmazott.Patyi András arról is beszélt: elméleti, fiktív kalkuláció az, hogy míg 2010-ben 53 százaléknyi támogatással lehetett kétharmadot szerezni a választáson, 2014-ben ehhez a leadott listás szavazatok 44 százaléka is elég volt. Mint mondta, a választási eredményeket konkrét leadott szavazatok alapján állapítják meg. A mostani választási rendszert egyetemi tanárként, és nem az NVB elnökeként értékelné, és az Alkotmánybírósággal ért egyet: sem igazságtalannak, sem aránytalannak, sem alkotmányellenesnek nem tartja.Az elnök, aki egyúttal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora is, közölte: az egyetemmel kapcsolatos uniós projektek után érdeklődő LMP-s Hadházy Ákosnak továbbra is csak pénzért - 900 ezer, illetve 2 millió forintért - fogják kiadni a kért adatokat, ha a képviselő továbbra is jelentős mennyiségű szerződést kér ki. Mint mondta, a képviselő közel 50 ezer oldalnyi szerződést kért ki, amelyet egyesével mentesíteni kell a személyes adatoktól.Nem arról van szó, hogy nem akarják átadni a kért adatokat, hanem arról, hogy a képviselő akkora mennyiségű adatot kért, amelynek az összeállítása és anonimizálása nagyon sok munkát jelent sok embernek - olvasható az interjúban.