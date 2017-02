Nem nyúlt a kamatokhoz az MNB

A várakozásoknak megfelelően a mai ülés után is maradt a 0,9%-os alapkamat, a kamatfolyosó két széle pedig a mínusz 0,05%-os egynapos betét és a 0,9 százalékos egynapos és egyhetes hitel. Ezek a kondíciók tavaly november óta változatlanok.

Az MNB kamatdöntő üléseit követő rövidített jegyzőkönyve hónapok óta ugyanazt az üzenetet közvetíti:, vagyis például a 3 hónapos betétből történő kiszorítás ütemének változtatásával kívánnak lazítani.A januári kamatdöntés ennek fényében eseménytelenül telt, ráadásul azóta sem történt olyan, ami bármiféle változtatást indokolna. Az infláció az MNB által vártnak megfelelően emelkedik, az Európai Központi Bank pedig csak márciusban áll elő legfrissebb inflációs és növekedési prognózisával, ami esetleg alapot adhatna egy - idő előtti - taperinggel kapcsolatos várakozásnak, vagyis hogy az EKB elkezdni visszafogni az állampapírok vásárlását, ezáltal pedig belátható időn belül kezdetét veszi a kamatszintek normalizálása.A kamatdöntéshez kapcsolódik az önfinanszírozási program következő tendere: szerdán a három hónapos jegybanki irányadó eszköz állománya csökkenhet tovább. A cél, hogy március végére 750 milliárd forint legyen az állomány, ami most 875 milliárdon áll. Holnap 400 milliárdnyi eszköz jár le, várhatóan ennél kisebb összegben fogad majd be új elhelyezést a jegybank.A szakértők szerint leghamarabb március végén lehet bármilyen minimális változás a jegybanki kommunikációban, akkor ugyanis friss gazdasági előrejelzés is társul majd a kamatdöntéshez, így szükség esetén az MNB reagálhat például az inflációs folyamatokra elsősorban a közlemény hangvételével.