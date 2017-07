Nem okoz piaci zavart az orosz embargó

2017.01.29 06:44 Nem hiszed el, mennyire ártanak nekünk az orosz szankciók Össze vagyunk zavarodva: még fél éve sincs, hogy a kormány több milliárd (később már csak több százmillió) dollárra tette az agrárszektor orosz embargó miatt elszenvedett veszteségét. A kormány kihangsúlyozta, hogy a szankciók óriási veszteséget okoznak a magyar gazdaságnak, különösen a mezőgazdaságnak. Most meg azt olvassuk, hogy igazából minden rendben van.

Menczel Lászlóné, a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács titkára a lapnak jelezte, hogy elsősorban az EU húspiacán okozott némi gondot az importtilalom bevezetése, a piacot kereső termékek lenyomták az árakat, amit a magyar sertéstartók is megszenvedtek. Mára azonban rendeződött a helyzet, a nagyobb nyugat-európai tagállamok egyre nagyobb mennyiségben szállítanak húst és húskészítményeket Kínába. Ennek köszönhetően az élőállatok felvásárlási ára is emelkedik.A tejtermelésben is hasonló a helyzet. Mélykuti Tibor, a Tej Terméktanács elnöke szerint 2015 és 2016 is a válságról szólt az ágazatban. Az elmúlt év második felében azonban ismét magára talált a piac, a kínai kereslet élénkülésének köszönhetően megszűnt a túlkínálat. Az elnök szerint bár egyelőre jók a kilátások, örvendetes lenne, ha megszűnne az orosz embargó. Ezzel a lépéssel ugyanis biztos kereslet várná az uniós termékeket.A zöldség-gyümölcs ágazatban korábban elsősorban az Oroszországból kiszorult lengyel áru okozott gondot Európában. Ledó Ferenc, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke szerint azonban kiépültek az új piacok, a lengyelek ma nagy mennyiségű zöldséget és gyümölcsöt szállítanak Kanadába és az Egyesült Államokba. Eközben Oroszországban óriási fejlesztések zajlanak, mire az embargó megszűnik, hellyel-közzel önellátóvá válik Oroszország. Így elképzelhető, hogy hiába nyílik meg a piac az uniós termékek előtt, már nem lesz szükségük a távolabbról érkező árukra - mondta Ledó Ferenc a lapnak.