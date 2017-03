Nem vonják vissza a lex Heinekent

A Semjén-Lázár miniszterek nevével fémjelzett lex Heineken törvényjavaslat már Brüsszelben van, azt ugyanis napokkal ezelőtt megküldték az előterjesztők az Európai Bizottságnak úgynevezett notifikációs eljárásra. Lázár János miniszter az atv.hu-val tudatta, hogy a brüsszeli eljárás egy fél évig is eltarthat, így nincs napirenden, hogy a miniszterek visszavonnák a vörös csillag kereskedelmi forgalomban való használatát rendkívül szigorúan büntető javaslatukat.Ám ha lesz is törvény, arról nem is biztos, hogy a 2018-as választások előtt szavazni tud a parlament, mivel sok-sok hónap lehet, míg Brüsszel véleményezi azt.Egy másik miniszter az ATV munkatársának elmondta: amennyiben a Fidesz-KDNP mégis megszavazza az Országgyűlésben a 2 milliárdos bírsággal és börtönbüntetéssel is fenyegető törvényt, akkor a Heinekennel egyértelműen "kivételezni" fognak. A holland cégóriás használhatja majd a sörös dobozokon a vörös csillagot, mert a jelenleg hatályos törvényi rendelkezés lesz érvényes: csak azokra a cégekre vonatkoznak majd a szigorú szankciók, melyek politikai propaganda céllal a társadalmat, illetve a közönséget politikailag izgatva használják a vörös csillagot. Így nyilván a Milky Way-re, az olasz ásványvízre és a Converse vörös csillagára sem lesz érvényes a tiltás.