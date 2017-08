Nemrég még a Szentlélekhez imádkoztak, mára Európa mintaállama lettek

Nagyon mélyről jöttek vissza

Rég volt olyan jó formában a portugál gazdaság, mint jelenleg: az első negyedévben 2,8%-kal tudott növekedni a GDP a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva, hasonlóra pedig legutóbb 2008 elején, még a válság előtt volt utoljára példa. Negyedéves összevetésben egy százalékos volt a növekedés, ami 2013 vége óta a legerősebb.

A Banco Portugués de Negócios összeomlása, melyet elsősorban a bank toxikus eszközei okoztak. A pénzintézetet 2008 novemberében államosították, majd négy év alatt összesen 3,4 milliárd euróból sikerült gatyába rázni. Csak 2010-ben 1,8 milliárd euróba, a GDP 1,2%-ába került a bank megmentése.

A Banco Privado Portugués csődje, mely jelentős költségeket jelentett a kormány számára. A cég végül beolvadt a Banco de Portugalba 2010-ben. Az adófizetőknek csak 2010-ben 450 millió euróba került a pénzintézet bedőlése, mivel az állam korábban garanciát vállalt sok követelésére.

A PPP-beruházások elszállása, ami jelentősen megterhelte a költségvetést. Ezek a közös magán és állami beruházások 2008 és 2010 között 560,2 millió eurójába kerültek a portugál államnak, ami főleg annak volt köszönhető, hogy az autópályák után a tervezettnél 425,5 millió euróval többet fizettek ki koncessziós díjként. A 2011-es mentőcsomagig pedig összesen majdnem 900 millió eurójába került az országnak ezeknek a kötelezettségeknek a kiegyenlítése.

Az állami vállalatok swap-ügyletei több mint 3 milliárd eurójába kerültek évek alatt a kormánynak. Csak 2013-ban majdnem 900 millió eurót kellett elkülöníteni a költségvetésbe, hogy a szerződések lejártával ezeket kiegyenlítsék.

Mindez annak fényében meglepő, hogy a válság után Portugália volt a PIGS-országokból a P betű, vagyis a válság által leginkább sújtott tagállamok közé tartozott. Éppen emiattaz ország az IMF-től és az Európai Uniótól, vagyis akkoriban tényleg nagyon mélyen voltak. Az ország válságának több oka volt:A fentiekből látszik, hogy a gazdaság egyébként is pocsék helyzetéből fakadó költségvetési problémákat az egyszeri tételek olyan mértékben súlyosbították, hogy 2010-ben a 11 százalékot is meghaladta a GDP-arányos deficit. Utána úgy tűnt, hogy rendbe tud jönni az ország, majd 2014-ban megint 7,2%-os volt a hiány, ami a Banco Espirito Santo állami megmentésének volt köszönhető.

A bank, amely egy válság ikonja lett

A csőd után a portugál főváros utcáin a Banco Espirito Santo nevét lecserélték az utód Novo Bancóra, melyet a bedőlt pénzintézetből kanyarítottak ki a 4,9 milliárd eurós mentőcsomag eredményeként.

Lassan mintaország lesznek

Éppen három éve, 2014. augusztus 3-án mentette meg a portugál jegybank a Banco Espirito Santót, mely a portugál gazdasági válság második felvonásának ikonja lett - írja a Bloomberg. A pénzintézet az egyik legnagyobb múltú bankja volt az országnak, sokat elárul a méretéről, hogy a három legnagyobb portugál futballklub mezén egyaránt szerepelt a társaság logója.A magyarul Szentlélek Bank névre keresztelt cég elsősorban a jelentős rosszhitel-állomány terhe alatt omlott össze. Az 1869-ben még kis pénzváltóként alapított cég akkorára nőtt, hogy már 25 országban működött, a pénzügyi szektor mellett szállodákat is birtokolt.A bedőlt bank utolsó vezetőjét, Rocardo Salgadót tíz évre eltiltották attól, hogy a bankszektorban vállaljon munkát, emellett 4 millió eurós bírságot is kellett fizetnie. A szakember a portugál jegybankot okolja elsősorban, szerinte a cél az volt, hogy őt tönkretegyék, ahhoz viszont nem kellett volna a 140 éves pénzintézetet bedönteni. A jelenleg 73 éves bankár egyébként a Bloomberg cikke szerint azzal tölti napjait, hogy felkészüljön az ellene folyó perekre, illetve megírja a memoárját.A kormányzati mentőcsomag után, abban bíznak, hogy novemberig sikerül lezárni a tranzakciót, és az amerikai Lone Star magántőke-alap kezébe kerülhet a cég. A szakértők szerint, ha lezárul az eladás, az egyben egy fontos fejezet végét jelentheti a portugál történelemben, hiszen a pénzügyi szektor ma lényegesen jobb állapotban van, mint pár éve.Mostanra Portugália orvosolta a fenti egyszeri problémákat, és a növekedési adatokat látva az optimistább elemzők azt mondják, hogy az ország túl van a válság nehezén. A számlák kiegyenlítése érdekében komoly megszorításokon is átment a társadalom, többek között csökkentették a béreket a közszférában és a nyugdíjakat. Emellett rendbe tették a bankrendszert, a pénzintézetek megszabadultak a rossz hiteleiktől. Persze mindennek ára az adósság elrugaszkodása volt, mostanra a GDP 130 százalékára rúg az államadósság:

Ennek alapján akár még aggasztó is lehetne a portugálok helyzete, hiszen ekkora adósság mellett nehéz talpon maradni. Azonban az IMF becsléséből is látszik, hogy. Ha ugyanis tartani tudják a jelenlegi 2,5% körüli növekedési ütemet hosszútávon és a költségvetési hiány sem száll el, akkor ez a két tényező már magában garantálhatja az adósság lassú csökkenését. A Valutaalap becslése szerint egyébként a portugál költségvetés strukturális elsődleges egyenlege 2,5-3%-os többletet mutathat a következő két évben.Ebből is látszik, hogy Portugália ma már messze van a gödör mélyétől, és más adatok is erre utalnak. A munkanélküliség például 2013-ban még 18% közelében volt, mostanra pedig majdnem 10%-ig csökkent.

Az, hogy a jó irányba haladsz, még nem jelenti azt, hogy kiértél az erdőből

A napokban a CNBC helyszíni riportot készített a portugál gazdaságról, a lapnak nyilatkozott Joao Baptista. A 34 éves üzletember 2011-ben a válság közepén nyitotta első bárját , most pedig már Lisszabon öt legmenőbb helyének tulajdonosa, hatodikként pedig Portóban készül terjeszkedni. Szerinte sokat segített a gazdaságnak az, hogy a kormány az általános 23%-ról 13%-ra csökkentette a szektor áfáját. Az üzletember szerint most újabb irányváltásra lenne szükség, a tömegturizmus helyett a minőségi turizmusra kellene koncentrálnia az országnak.A piaci szakértők egy része szerint ugyanakkor még nem lélegezhet fel teljesen Portugália akkor sem, ha mostanra az IMF is elismeri, hogy számottevően javultak a gazdasági kilátásai.- mondta a CNBC-nek David Stubbs, a JP Morgan alapkezelő szakembere.Az elemző szerint a portugál gazdaság kilábalása, nem pedig a kormányok teljesítményének. Stubbs kiemelte, hogy egyrészt a jegybank portugál állampapírokat is vásárol, másrészt gyengén tartotta az eurót, amivel támogatta a kontinens exportját. Ebből a szempontból érdekes lehet a következő időszak, hiszen az euró piacán nagyot fordult a hangulat, érdekes lesz, hogy a lényegesen erősebb deviza hogyan hat majd a periféria országok gazdaságaira. Stubbs szerint egyébként a portugál gazdaság még ma is az egyik legsérülékenyebb Európában a magas adósság miatt.Persze ezzel a véleménnyel a portugál kormány nem feltétlenül ért egyet, a jelenleg kormányzó Antoni Costa vezette szocialista kabinet például meg van győződve arról, hogy az általa bevezetett megszorítás-ellenes lépések nagyban hozzájárulnak a gazdaság prosperálásához. A 2015 óta hatalmon lévő kormány egy sor fájdalmas intézkedést visszavont, például a fizetés- és nyugdíjcsökkentéseket, mivel a fogyasztásban látják a kiutat a válságból.