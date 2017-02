Nincs esélyünk az olimpiarendezésre a magyar pályázat elnöke szerint

Budapestnek nincs esélye

Fürjes Balázs, a budapesti olimpiai pályázat vezetője szerint egység nélkül Budapestnek esélye sincs elnyerni a 2024-es nyári olimpiai játékok rendezési jogát Los Angeles-szel vagy Párizzsal szemben.

Budapest kívülálló

Szerdán tárgyalnak a pályázat sorsáról

A Budapest 2024 Nonprofit Zrt. szombaton jelentette be, hogy befagyasztja a budapesti olimpiai pályázat kiadásait mindaddig, amíg nem derül ki egyértelműen, hogy helyreállítható-e a budapesti olimpia egységes támogatottsága.A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke az AP amerikai hírügynökségnek adott interjújában üdvözölte azokat a híreszteléseket, mely szerint idén szeptemberben két pályázó - spekulációk szerint Los Angeles és Párizs - is elnyerheti az olimpiarendezés jogát, a 2024-es, illetve a 2028-as évekre. Bach decemberben vetette fel, hogy a jelenlegi pályázati rendszernek túl sok vesztese van, utalva rá, hogy gondolkoznak a szabályok módosításán.Szeretem, amikor az emberek az olimpiai rendezésről beszélnek, ez ugyanis azt jelenti, hogy érdekli őket - mondta Thomas Bach.Az AP cikke megemlíti, hogy Los Angeles és Párizs mellett Budapest is pályázik a 2024-es olimpia rendezésére, azonbana versenyben. Hozzátették azt is: Budapest amúgy is lehet, hogy jövő héten visszavonja a pályázatát, mivel egy ellenzéki politikai csoport népszavazási kezdeményezése miatt nyomás alá került az ügy.A Momentum Mozgalom pénteken 266 151 aláírást adott le az olimpiarendezéssel kapcsolatos népszavazás érdekében.Az aláírások leadása után, péntek este Orbán Viktor miniszterelnök és Tarlós István, Budapest főpolgármestere hosszabb megbeszélést folytatott a budapesti olimpiai pályázat további sorsáról. Az Országházban lezajlott tárgyaláson megállapodtak abban, hogy. Ezt követően - még szerda este, de legkésőbb a csütörtöki nap folyamán - Orbán Viktor és Tarlós István újból találkozik, és megvitatják a további szükséges teendőket.