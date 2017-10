Nincsenek veszélyben a novemberi nyugdíjak

Nyugdíjkorrekció címén egy átlagos nyugdíjas körülbelül 11 ezer forintos egyszeri kifizetésre számíthat.

Nyugdíjprémium formájában maximum 12 ezer forintot kaphatnak az érintettek.

Ezeken felül pedig további, fejenként 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt is kézbesítenek a számukra.

A MÁK hétfői közleménye szerint a novemberi juttatásokat már az átalakult hivatal fogja utalni a nyugdíjasoknak. Az intézmény hangsúlyozta, hogy a korábbi rendnek megfelelően postai kézbesítésnél november 15-től, illetve december 4-től kezdődően 12 munkanap alatt, míg bankszámlára való átutalás esetén november 10-én, majd december 4-én érkezik a járandóság.A MÁK több százezer ember központi bérszámfejtését látja el hónapról-hónapra: család- és szociális támogatásokat utal, valamint intézi az uniós fejlesztési- és mezőgazdasági támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat - írták. Hozzátették, hogy az elmúlt évek változásainak köszönhetően a személyi és a technikai feltételek is adottak a közpénzügyi kifizetések teljesítéséhez.Korábban már a Nemzetgazdasági Minisztérium is kijelentette, hogy az intézményi átalakítások a nyugdíjkifizetések megszokott rendjét nem érintik, mindenki időben hozzájut majd a járandóságaihoz.November-december folyamán egyébként három különböző címen is plusz pénzhez jutnak a magyar nyugdíjasok, amelyekről a Pénzcentrum részletesebben is írt: