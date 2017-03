Nyoma sincs a beígért ipari élénkülésnek

Az éves index csalóka lehet, ám ha a 6,5%-os bővülést kiigazítjuk azzal, hogy idén januárban kettővel több munkanap volt, mint tavaly, akkor mindjárt 1,6%-ra esik a mutató, ami már belesimul az ipar stagnáló trendjébe.

Vagyis a tavalyi gyengélkedés után az idei év sem indult erősen az iparban. Ez részben érthető, hiszen az Audi termelésvisszafogása jelentős féket jelent, ám ez bizonyára nem az egyetlen oka a stagnálásnak. Általánosabb magyarázat lehet a világkereskedelem lanyhulása, amit alátámaszt a ma megjelent német ipari rendelési adat is, ami egy csapásra átírta a megelőző hónapok számaiból kirajzolódó biztató képet.Tekintettel arra, hogy a magyar ipar nagyban függ a német ipari rendelésektől, a mai statisztika inkább negatív irányba billentheti az idei várakozásokat - mondja Virovácz Péter, az ING vezető elemzője.Ugyanakkor a hazai beszerzési menedzser index januárban és februárban is magas tartományban járt, jelentős bővülést ígérve a feldolgozóiparban. Meglehet, ennek a mutatónak az előrejelző ereje drasztikusan meggyengült.Virovácz úgy gondolja, összességében nagyon sok a bizonytalanság, 2017-ben átlagosan 2 százalék alatt maradhat az ipari termelés bővülése. Suppan Gergely, a Takarékbank szakértője ennél valamivel optimistább: számításai szerint az alacsony tavalyi bázis és egyes új élelmiszeripari és gumiipari kapacitások üzembe helyezése miatt idén 3,5%-ra gyorsulhat a növekedés. Lényegesebb gyorsulásra azonban ő is csak 2018-ban számít, amikor újabb jelentős autóipari kapacitások lépnek üzembe.