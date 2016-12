Kiderült, mekkora lesz a 2015-ös nyugdíjemelés!

Balog Zoltán szavai egyben azt is jelentik, hogy jövőre átlagosan 2,2%-os inflációval számol a kormány, ezért emelkedik ennyivel a nyugdíj. Korábban olyan hírek szivárogtak ki, miszerint 2,5%-os inflációt vár jövőre a kormány, úgy tűnik, azóta mérsékelte prognózisát, közelítve ezzel az elemzői várakozásokhoz.Balog Zoltán elmondta: az emelés majdnem hárommillió embert érint. Hozzátette azt is: 1,7 millió öregségi nyugdíjas számíthat 2400 forinttal többre.A baleseti járadék a nyugdíjjal megegyező mértékben emelkedik - közölte a miniszter.Orbán Viktor miniszterelnök a kormány legfontosabb teendői közé sorolta a nyugdíjak értékének megőrzését az Idősügyi Tanács október eleji ülésén. Hangsúlyozta: biztosan állítható, hogy ez a következő években is lehetséges lesz Magyarországon.Erről részletesen itt írtunk: