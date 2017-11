Nyugdíjba mennél 40 év után? Megint nekifutnak a népszavazásnak

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a nyugdíjjogszabályok megfelelő módosításával a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-től a férfiak számára tegye lehetővé Magyarországon, 42 év biztosítási jogviszony megléte esetén a nyugdíjba vonulás lehetőségét?

Bodnár József, a Vasutasok Szakszervezetének tisztségviselője dobta be évekkel ezelőtt a köztudatba a "Férifiak40" ötletét, miszerint népszavazást kellene tartani arról, hogy a férfiak is nyugdíjba mehessenek 40 év után. Akkor az aláírásgyűjtés alatt. Most azonban Bodnár új kérdéseket fogalmaz, a szakszervezeteket és a pártokat mozgósítva fut neki ismét.Bodnár József brutálisnak és elfogadhatatlannak tartja, hogy. Már, ha egyáltalán megélik. Mint ismert, a kormány 2014-ben megszüntette a korengedményes és a korkedvezményes nyugdíjazási lehetőséget, ám a nőknek 2011 óta biztosítja a 40 év utáni méltó visszavonulást.A kezdeményező továbbra is hátrányos megkülönböztetésnek tartja, hogy a kedvezményes nyugdíjrendszer megvonása óta azok a nők is rosszul járnak, akik a feltételek hiánya miatt nem tudják a 40 éves jogviszony alapján járó lehetőséget igénybe venni, a férfiakat pedig szinte a munkahelyükről viszik a temetőbe. Az ötletgazda ezért újra számolt, s a korábban elkészült terjedelmes megvalósíthatósági tanulmányt is kibővítette. Ezúttal arra jutott, hogy 42 év jogosultsági idővel méltányos lenne, s az államnak sem lenne ráfizetés nyugdíjba engedni a férfiakat is, legalábbis azokat, akik élnének a lehetőséggel. A közelmúltban ismét elindította a nyilvántartásba vételi eljárást, s miután megkapta rá az engedélyt, októberben benyújtotta a választási bizottsághoz a kérdést:Az NVB azonban megtagadta a hitelesítést, az egyik kifogás szerint ugyanis ezzel Bodnár azt sugallja, hogy csak az itthon szerzett jogviszony számítana be a 42 évbe. A kezdeményező azonban nem adja fel, újabb kérdésváltozatokat dolgozott ki, s a Vasutasok Szakszervezete támogatásával hamarosan ismét megkísérli hitelesíttetni az egyiket.