Az elkerülhetetlen nyugdíjreformról

Demográfia, munkapiac - és a nyugdíjrendszer helyzete

Rugalmas korhatár

Egyszerűsített nyugdíjképlet

A nyugdíjak értelmes árindexálása

Progresszív szja vagy degresszív nyugdíj

Fenntarthatóság és méltányosság

az időskori függőségi hányad az 1992-es 22-ről 2016-ra 28 százalékra nőtt, és 2034-re 40 százalékra fog nőni.

Nyugdíjrendszerünk problémái

e nyugdíjpolarizációs folyamat nemcsak a társadalmi jólétet csökkenti, de tovább terheli a nyugdíjkasszát.

Adottnak veszem a gazdaság általános fejlődési pályáját. Kiindulásként a demográfia, a munkapiac és a nyugdíjrendszer várható fejlődési pályáját kell röviden áttekinteni. Csak akkor kísérelhetjük meg az elkerülhetetlen nyugdíjreformok tartományának körvonalazását, ha ezt a bonyolult hármas folyamatot megértjük. (Tartományról írok, mert nemcsak egyetlen megoldás létezik, és a választás az ország vezetőinek, illetve állampolgárainak kezében van.) Távirati stílusban előrebocsátva a javaslataimat:Akárcsak a környező országokban, Magyarországon is évtizedek óta alacsony a születésszám. A szülőképes korú női népességre jutó születések átlaga, a teljes termékenységi arány, jelenleg 1,45 a kívánatos 2,1 helyett. Bár sokáig alacsony volt a születéskor várható élettartam (különösen a férfiaknál), az utóbbi 20 évben mindkét mutató örvendetes emelkedett, például a férfiaknál az 1995-ös 66 évről 2015-re 72 évre. (Gyakori félreértést okoz a pontatlan kifejezés: a mutató csak változatlan halandósági valószínűségek esetén jelzi, hogy a 2015-ben született kisfiú átlagosan 72 évet fog megélni; de mi már tudjuk, hogy a halandósági viszonyok az utóbbi 20 évben javultak. E mutató - bizonyos korrekciók mellett - valójában a 2015-ben elhalálozott férfiak átlagos életkorát jelzi.)A két folyamat eredőjeként a magyar népesség egyre jobban öregszik - a nyugdíjas korú (65 vagy fölött) lakosság létszámának aránya a munkaképes (19-64 év) lakosság létszámához képest,Bár az általános nyugdíjkorhatár 1996 és 2009 között meredeken emelkedett (55/60-ról 62 évre), és 2022-re 65 évre nő, ettől folyamatosan és jelentősen elmaradt az átlagos nyugdíjéletkor emelkedése. Az öregkori függőségi hányados emelkedését az utóbbi emelkedése lassíthatná, de nehezen elképzelhető, hogy ne maradjon jelentős hézag a két korhatár között. Optimistán mégis az előbb már mi is a 2022-es általános korhatárral számoltunk, de a kivándorlás (közel félmillió kivándorló), a romló közoktatás és a stagnáló egészségi ellátás miatt ez a lehetőség messze kiaknázatlan marad.A demográfiáról a munkapiacra térve, emlékeztetünk arra, hogy hazánkban rengeteg olyan férfi és nő van, akinek erősen Augusztinovics-Köllő, 2007 ). Emiatt az ő munkanyugdíjuk nagyon szerény lesz, vélhetőleg kiegészítő nyugdíjra szorulnak majd. A kormánypropaganda szerint az elmúlt hat év alatt hatszázezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma. Persze, ez a szám megtévesztő, mert benne felejtették a külföldön dolgozó és ott járulékot fizetők jelentős részét; valamint szerepel benne a közfoglalkoztatottak arányaiban világcsúcsot jelentő száma. Jellemző a közfoglalkoztatás pazarló voltára, hogy a közfoglalkoztatottakat is beleszámítva, 2010-2015 között az országos munkatermelékenység 4 százalékkal csökkent.Rátérünk nyugdíjrendszerünk problémáira. A propagandisták szerint a magyar nyugdíjrendszer stabil, és még két évtizedig hozzá sem kell nyúlni. Valóban, a nemzetközi pénzügyi szervezetek nyomására a Gyurcsány-, majd a Bajnai-kormány két lépésben (2009-ben és 2010-ben) megszüntette a 13. havi nyugdíjat, a svájci indexálás helyett a végső soron a takarékosabb árindexálást vezette be, és az általános nyugdíjkorhatár 2013 és 2022 között 62 évről 65 évre emelését iktatta törvénybe. Szakítva a korábbi vajszívűséggel, 2010-tól kezdve ésszerű mértékben levonással sújtotta az előrehozott nyugdíjba menő dolgozókat.További (bár látszólagos) megtakarítást jelent, hogy a 2010-ben a második Orbán-kormány egyik napról a másikra megszüntette az 1998-ban bevezetett kötelező magánnyugdíj-pénztárakat. Ezzel a GDP 9 százalékát jelentő egyszeri zsákmány megszerzésén kívül hosszú évekre megtakarította a GDP 1,3 százalékát jelentő áttérési költséget, amelyet a második pillérbe befizetett járulékok okoztak a költségvetésnek. (A tagok által a kötelező magánnyugdíj-rendszerbe befizetett járulékok egészen addig hiányoznak a tb-rendszerből, ameddig a monopillér utolsó tagja ki nem hal, illetve, amíg a tagok nem kezdenek el csökkentett tb-nyugdíjat kapni.)Szintén látványmegoldásnak tekinthető, hogy a nemzetközi gyakorlattól eltérően a korhatár alatti rokkantsági és más nyugdíjasokat a nyugdíjrendszerből áttette a szociális szférába, s a szűkített nyugdíjrendszerben egyensúlyt mutathat ki.Az Orbán-kormány aztekintetében ellentmondásos intézkedéseket tett.2011-ben bevezette a Nők40 törvényt, amely a legalább 40 éves jogviszonnyal rendelkező nőknek lehetővé tette, hogy a korhatártól függetlenül bármikor, levonás nélkül nyugdíjba mehessenek. (A jogviszony elsősorban abban különbözik a nyugdíj-megállapításban szereplő szolgálati időtől, hogy az utóbbiban szerepelnek az 1998 előtti szakmunkás-tanulói és főiskolai évek.) Bajkó és szerzőtársai (2015, 1245. o.) helyesen hangsúlyozzák, hogy "a legfiatalabb (54 éves) korosztály ellátási szintje még több mint 5 százalékkal elmarad a korhatáron megállapított nyugdíjak átlagos szintjétől, míg ezzel szemben az éppen a korhatár előtt álló (61 éves) korosztály ellátási szintje több mint 15 százalékkal magasabb...".2012-től kezdve gyakorlatilag megszüntette a korhatár alatti,rendszerét, és korlátozta a korhatár feletti továbbdolgozást.Az első intézkedés feleslegesen kedvezményezte a hosszú jogviszonnyal rendelkező, nyugdíj előtt álló nőket. A másik intézkedés viszont feleslegesen megmerevítette a nyugdíjba vonulási kereteket ( Czeglédi-Simonovits-Szabó-Tir, 2016 ).Rövid távú költségvetési megfontolások miattEzáltal a legjobban fizetett dolgozók a járulékplafon fölötti keresetük után is fizetnek járulékot, de ezzel majdnem arányosan járadékot is fognak kapni. Ez a nemzetközileg is szokatlan eljárás feleslegesen bosszantja a korábbi járulékalap-plafon alatt keresőket (a járulékfizetők kb. 95-97 százalékát), korlátozza a plafon fölöttiek megtakarítási szabadságát, és a jóval átlag fölötti várható élettartamuk miatt az eljárás hosszabb távon akár jelentős hiányt okozhat a nyugdíjrendszerben.Nehezebben érhető, de sokkal fontosabb Cseres-Gergely-Simonovits, 2011 ), mint a nyugdíjplafoné. Leegyszerűsítve, 2011 előtt három szja-kulcs volt: a nulla kulcs, az alsó kulcs (kb. 20 százalék) és a felső kulcs (kb. 38 százalék). Gyors átmenet után 2013-ra egy kulcs maradt: 16, majd 2016 óta 15 százalék. Egy dolgozó kezdőnyugdíjának értéke a szolgálati idő hossza mellett az 1988-tól (vagy ha későbbi, akkor a munkába állástól) számított valorizált nettó keresetének átlagával arányos. Emiatt adott bruttó kereset, illetve járulékkulcs esetén a kisebb keresetűeknek egyre kisebb nettó bérük és a kezdőnyugdíjuk, és a nagyobb keresetűeknek egyre nagyobb a nettó bérük és a kezdőnyugdíjuk. Ha figyelembe vesszük, hogy a 60 éves korban várható hátralévő élettartam is nő a keresettel és a nyugdíjjal (különösen a férfiaknál, lásd Molnár D.-Hollósné Marosi, 2015 ), akkor belátható, hogyNem túl fontos, de zavaró, hogy a kötelező magánnyugdíj-rendszer megszüntetése miatt Rézmovits, 2015 ). A szolgálati időskála teljesen diszfunkcionálisan cikkcakkos (az első 10 évben minden újabb szolgálati év az életpálya átlagos nettó keresetének 3,3 százalékát adja, de 25 és 36 között csak 1 százalékát, 36 és 40 év között 1,5 százalékot, egyébként 2-t). A járulékalap-plafon megszüntetése miatt újra életre kelt a kihalásra ítélt degresszió: a 372, illetve 421 ezer forint fölötti havi nettó életpálya keresetből 10 és 20 százalék levonása.A nyugdíjak zöme az ún.amelyet évről évre a kormány indexál, a 2010 óta érvényes törvény szerint a várható infláció szerint. Részben érhető, részben érthetetlen okok miatt a Fidesz-kormány 2013-2016 között következetesen felülbecsülte az áremelkedések tényleges ütemét, s ezért(Szerencsére ez a hatás folyamatosan elcsendesedik, mert a 2016 után nyugdíjba vonulók már nem részesednek ebben az adományban.)A járadékszabályok mellett a járulékszabályokról is részletesebben kell beszélnünk. Mint a legtöbb országban, Magyarországon is a bruttóbérre vetített tb-járulék megoszlik egyrészt a munkavállaló és a munkáltató között (2016-ban 17 és 27 százalék), másrészt a nyugdíj és az egészségügy között (2016-ban 10+7=17 és 22+5=27 százalék). A korábbi kormányok (de szóban még Orbán Viktor is) legalább elvben törekedtek arra, hogy a nyugdíjjárulék fedezze a nyugdíjkiadásokat, és az egészségügyi járulékok az egészségügyi kiadásokat. Ez biztosítja a költségvetés és a nemzedékek közti újraelosztás átláthatóságát.A jelenlegi kormány szakított ezzel a hasznos elvvel, például 2011 óta szociális hozzájárulási adónak (szocho) nevezte át a munkáltatói járulékot. Jellemző a kormány lazaságára, hogy a 2017-ben bevezetendő 5 százalékpontos szocho-csökkentést csak utólag bontotta fel nyugdíj- és egészségügyi részre: 21,45 százalékról 15,75-re. Ezáltal a nyugdíjjárulék-kulcs (a 10 százalékos munkavállalói nyugdíjjárulékkal együtt) 31,45-ről 25,75 százalékra csökken. Tehát még változatlan nyugdíjkiadás esetén is csak irreális mértékű, 22,1 =100(31,45/25,75-1) százalékos béremelés biztosítaná a szűkített nyugdíjkassza egyensúlyának fennmaradását.A már említett cikkek (Bajkó és szerzőtársai, 2015 és Reiff, 2016)Bajkó és szerzőtársai 2025-re teszik a hiány megjelenési időpontját, s e hiány 2035-re már a mai GDP 1 százalékát is elérné. (Évi 2 százalékos gazdasági növekedéssel számolva, ez a hiány az akkori GDP-re vetítve, 1,02-20 = 0,7 százalék lenne.) Érdekes, hogy a szerzők a fenntarthatóság feltételei között megemlítikFurcsa, hogy a tanulmány nem említi meg, hogymég meg sem közelíthető - nem csak Magyarországon, de máshol sem.A korábbi szerzőtársaival írt modelljüket Reiff [2016] nagyon érthetően foglalja össze. A súlyos problémák Reiff szerint éppen 2035-től jelennek meg, ahol Bajkó és szerzőtársai leállítják az elemzést. Az előző tanulmánnyal ellentétben 2080-ig meghosszabbítja a vizsgálatot.