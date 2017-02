Brutális nyugdíjösszeget fizetett ki az állam

a Nyugdíjbiztosítási Alapnál a nyugellátásokra 262,6 milliárd forintot költött az állam januárban, ami jelentős tétel a korábbi évek havi adataival összevetve.

Kedden jelentek meg az idei költségvetés első, januári részletes számai, amiből kiderült , hogyan jött ki az év első hónapjában a rekordtöbblet. Emellett azonban egy további érdekes fejleményre is felfigyeltünk:Adatgyűjtésünk szerint ekkoraAkkor 268 milliárd forintot költött az állam ezen a címen, mivel ekkor fizette ki a kormány a pótlólagos nyugdíjemelést visszamenőlegesen egy összegben, ami plusz 15 milliárd forintot tett ki.

Ez a magyarázat

Még a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztató anyaga is megjegyzi, hogy "nagyságrendileg kiemelkedő tétel volt" ez a kiadás és "kismértékben meghaladta az éves törvényi előirányzat időarányos mértékét". Az egész éves nyugdíjkiadási terv 8,5%-át érte el a januári összeg, ez az arány meghaladja a tavaly januári 8,3%-os értéket.A minisztérium egyúttal magyarázatot is ad a kimagasló adatra. "Az időarányost meghaladó január havi teljesülést a 2016. év végére jelentősen megnövekedett korbetöltött öregségi nyugellátotti létszám okozza, amelyet azonban a 2017. év első félévétől ismét érvényesülő korhatáremelés mérsékel" - írta az NGM és azt is hozzáteszi, hogy a januári kifizetések tartalmazzák az 1,6%-os nyugdíjemelés összegét.A részletek szerint a korbetöltött az öregségi nyugdíjakra 8,7 milliárd forinttal, a nők 40 éves szolgálati jogviszonyával igényelhető ellátására 0,5 milliárd forinttal több pénz került kifizetésre, mint tavaly januárban.