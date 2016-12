Lesz itt még rendkívüli nyugdíjpénz!

Ha a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedésének a tárgyévben várható mértéke a 3,5 százalékot meghaladja, és az államháztartás - a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott - tárgyévi egyenlegcélja várhatóan teljesül, a tárgyév novemberében nyugdíjprémiumot kell fizetni annak a személynek, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napján, valamint a tárgyév novemberében a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó vagy azzal a 6. § (4) bekezdése alapján egy tekintet alá eső ellátásban részesül.

a) a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedése - tárgyévben várható - mértékének 3,5-del csökkentett összege, de legfeljebb 4,

b) a nyugellátás november havi összegének 25 százaléka, de legfeljebb 20 000 forint.

Frissítette makrogazdasági prognózisát a kormány és ahogyan arra számítani lehetett, lényegesen jobb GDP-növekedéssel kalkulál, már 2017-re is. Eddig 3,1%-os GDP-növekedést jelzett előre a kormány a következő évre, most viszont már 4,1%-ra számít hivatalosan is.Korábbi cikkünkben pedig már felhívtuk a figyelmet arra, hogy a törvény által garanált nyugdíjprémium jövő évi kifizetése a magasabb GDP-növekedés miatt. A mostani új előrejelzés fényében viszont ez már biztosra vehető.A jelenleg hatályos törvények ugyanis arra kötelezik a kormányt, hogyA nyugdíjprémium összege a következő két szám szorzata:Ha abból indulunk ki, hogy a kormány 4,1%-os növekedéssel számol, akkor egy 120 ezer forintos átlagnyugdíj esetében 12 ezer forintos egyszeri nyugdíjprémiumot eredményez 2017 novemberében.Ha ehhez hozzáadjuk azt is, hogy a magasabb inflációs prognózis miatt is nagyobb nyugdíjemelést kapnak a nyugdíjasok, akkor az további 8400 forint éves többletet jelent az átlagnyugdíj esetében. Vagyis egy átlagnyugdíj esetében jövőre 20 ezer forintos pótlólagos járandóságra számíthatnak a jogosultak. És akkor még egy esetleges váratlan Erzsébet-utalványosztásról még nem is beszéltünk.

