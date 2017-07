Megszólalt a kormány a korkedvezményes nyugdíjról

a kormány előre kijelentette, hogy a korkedvezményes nyugdíj visszaállításába nem egyezik bele.

A Zala Volán Dolgozóinak Demokratikus Szakszervezete (ZVDDSZ) vezetősége első körben a nyilvánosság figyelmét akarja felhívni a több mint tízezer hazai autóbuszvezető egészségi állapotára - írja a Népszava. Az utóbbi években elvégzett számtalan egészségügyi vizsgálat egybehangzóan azt állapította meg, hogy a felgyorsult és megnövekedett forgalom, a folyamatos koncentrált figyelem erős pszichikai megterhelést jelent, ami a fizikai nehézségekkel együtt csökkenti a buszsofőrök teljesítőképességét.A 10 500 hazai autóbuszvezető átlagéletkora 49-50 év, és legalább ezren túllépték a 60 éves kort is. Egészségügyi szakértők szerint nem szerencsés, hogy ennél idősebbeket foglalkoztatnak a menetrend szerinti közlekedésben, hiszen fizikai és mentális értelemben is kopnak a dolgozók a nagy megterhelés miatt, miközben emberéletek és sok tízmilliós járművek vannak rájuk bízva. Elkezdődött az ágazat életpályamodelljének kidolgozása, de a dolgozók többsége ennek bevezetését elképzelhetetlennek tartja a korkedvezmény valamilyen formájának visszaállítása nélkül.A kérdés napirenden van a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) egyik bizottságában is, deÍgy aztán valójában nem a nyugdíjrendszer megváltoztatásáról, hanem csak egy egészségügyi ellenőrzési rendszer tervéről tart a vita.