Milyen 13. havi nyugdíj? Ez komoly?

Az elmúlt hat esztendő leforgása alatt több mint 20 százalékkal növekedtek a nyugdíjak, miközben az áremelkedés meg sem közelítette ezt a mértéket. Az általános infláció ez idő alatt valamivel 11 százalék felett volt, míg a nyugdíjasok fogyasztási szokásait figyelembe vevő mutató nagyjából 12 százalékkal nőtt a mögöttünk hagyott hat évben. Az elmúlt évek változásai révén egyhavi nyugdíjjal több pénzből gazdálkodhat manapság az idősebb generáció

- dobta be Rétvári Bence ismét a köztudatba a 13. havi nyugdíjat A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 8 százalékos többletemelés, vagyis a nyugdíjak reálértékének emelkedése az elmúlt hat évben plusz egyhavi nyugdíjnak felel meg, kvázi egy 13. havi nyugdíjnak. A nyugdíjasok ahhoz az alaphelyzethez képest jártak tehát jobban, hogy ha a kormány csak a törvényben előírt mértékben emelte volna évről-évre a nyugdíjakat.Elsőként a Portfolio mutatta ki ezeket, számításokkal alátámasztva.

Ez a többletnyugdíj nem egyszeri év végi kifizetés formájában érkezik a nyugdíjasokhoz, hanem a rendszeres nyugdíjemelés növekményéből, többletéből származik.

A hat év alatt felhalmozódó többletnyugdíjat ugyanis csak azok a nyugdíjasok kapták meg, akik már 2011-ben is nyugdíjasok voltak és kaptak havi juttatást. Akik ugyanis mondjuk csak 2014-ben vagy 2015-ben töltötték be a korhatárt, ők ennél kisebb nyugdíjemelési többletben részesültek, ami nem érte el a 13. havi nyugdíjat.

Habár összességében hat év alatt 12%-os volt az átlagos nyugdíjas infláció, az egyes nyugdíjasok (mivel önállóan más és más terméket vásárolnak, így más a fogyasztói kosaruk) eltérő mértékű drágulással találkoztak az elmúlt időszakban.

Az öregségi teljes nyugdíj törvényben meghatározott legkisebb összege (minimál nyugdíj) pedig tízedik éve változatlanul 28 500 forint, vagyis a reálértelemben ezek a nyugdíjasok rosszabbul is jártak.

Vagyis általánosságban a nyugdíjasok nagy többsége érezheti a 13. havi többletnyugdíj összegét, de nem mindenki.

A 13. havi nyugdíjról szóló hírt azonban sokan kétkedve fogadták, főleg azok az érintettek, akik nem érzékeltek ekkora mértékű emelést. Emiatt több fontos dolgot le kell szögezni:Simonovits András nyugdíjszakértő az ATV csütörtöki adásában ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy főleg a rezsicsökkentés miatt kialakult visszafojtott inflációból nem részesült mindenki, ezért volt, aki rosszabbul járt. Arról is beszélt, hogy szerinte hiba volt ez a túlindexálás (a nyugdíjak infláció mértékén felüli emelése) és arra is rámutatott, hogyFelhívta a figyelmet arra is, hogy hosszú távon a nyugdíjak svájci indexálása 10%-kal nagyobb nyugdíjkiadásokat eredményezne. A jelenlegi nyugdíjrendszer fenntarthatóságával kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, hogy húsz éven belül megindul egy nagyon gyors egyensúlyromlás, ami miatt a nyugdíjkassza GDP-arányos hiánya 4%-ra hízik, ami fenntarthatatlan.