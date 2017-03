Nem az a veszély, hogy elfogynak a nyugdíjak, hanem hogy másra nem jut pénz

A korhatáremelés praktikusan elkerülhetetlen

A mai 30-50 közöttiek járnak a legrosszabbul, mert ők azok, akik már nagyon sokat fizettek, fizetnek be, viszont mire nyugdíjba mennek, már jó eséllyel keveset kapnak.

Most kezd felébredni a világ. Már nemcsak a szaksajtó, hanem a közéleti média is kezd rájönni arra, hogy nagy változásnak vagyunk a közepén. Közben azért ez már elég régóta zajlik. Magyarországon a 80-as években, tehát nagyon régen elértük azt a pontot, amikor a termékenységi ráta 2,1 alá csökken, és a népesség fogyásnak indul. Nem vagyunk egyedül, a szülőképes korú nőkre jutó 2,1-es átlagos gyerekszám a fejlett világban szinte sehol nincs meg. Magyarországon évente 35 ezer fő a népességfogyás, amit mostanában már az emigráció is erősít. Ez a jól ismert demográfiai átmenet nevű folyamatnak az a része, amikor eljutunk a "sok gyerek, rövid élet" állapotból a "kevés gyerek, hosszú életkor" helyzetbe. A nyugdíjrendszerek ehhez egyáltalán nem alkalmazkodtak, és mostanra teljesen túlígérték magukat.Sőt. Amikor egy olyan rendszer nagyban elindul, ahol a mindenkori aktívak járulékából finanszírozzák a mindenkori idősek nyugellátását, akkor az elején mindig óriási nyertesek vannak. Ők még viszonylag keveset fizetnek be, ehhez képest pedig nagyon sokat kapnak. Ez pár békeévtizedig fenntartható, aztán ahogy haladunk a demográfiai átmenetben előre, jön az igazság pillanata.Amikor bele kell nyúlni egy ilyen rendszerbe, mindig az történik, hogy igyekeznek a legkevésbé bántani azokat, akik már nyugdíjba mentek, vagy nagyon közel állnak hozzá. Vannak persze olyan technikák - például a nyugdíjindexálás - amivel az idősebbek is rosszul járnak, de az igazán nagy korrekciókat jellemzően a jövőbeli nyugdíjasok rovására szokták végrehajtani.Részben igen, a politikus nem akarja felingerelni az összes nyugdíjas szavazót. De van benne méltányossági megfontolás is: az idősek már kiszolgáltatottabbak ezeknek a változásoknak, mint a fiatalabbak, akik tudnak alkalmazkodni. Ha valaki most lép be a munkaerőpiacra, sokkal inkább eldöntheti, hogy egyáltalán a formális gazdaságban lesz-e ott, fizet-e, vagy fizetnek-e utána rendesen járulékot, ebben az országban akar-e élni, ebben a játékban akar-e részt venni, vagy máshol.Nem olyan nehéz Magyarországon úgy jövedelmet szerezni, akár még foglalkoztatva is lenni, hogy annak ne az egésze legyen fehér. Ebben történtek változások, sokkal rosszabb volt pár éve, de még mindig az a helyzet, hogy a fehér és a szürke gazdaság összemérhető. Ez a fő csapda: ahogy csökken a rendszerből kinyerhető nyugdíj, ahogy romlik a belső megtérülési ráta, egyre kevésbé ösztönöz arra, hogy fiatalként beszálljanak. Nyilván sokadik szempontként, de akár a kivándorlási hullámban is szerepet játszhatott az, hogy sokan egyáltalán nem akarnak ebben (sem) részt venni.Így van. Az olyan adózási lehetőségek, mint például a kata és a kiva arról szólnak, hogy most már legálisan választható az az út, hogy kevesebbet fizetünk, de közben elfelejtjük, hogy ennek az az ára, hogy nem lesz állami nyugdíjunk.

Ilyen értelemben nem az a veszély, hogy elfogynak a nyugdíjak, hanem az, hogy minden másra, oktatásra, beruházásra nem jut pénz.

Nekem nem az a világképem, hogy a jövőben sok pénzt költhetünk a nyugdíjasokra, de értem ezt az érvkészletet. Egy újabb ipari forradalommal (robotika) elméletileg növekedhet úgy ugrásszerűen a termelékenység, hogy az legalább részben fedezetet nyújtson az elöregedés okozta extra költségekre. Ugyanakkor ennek a termelékenységi ugrásnak egyelőre kevés jele van, miközben az ipari forradalom rengeteg oktatási erőfeszítést is igényel az államtól.Hollandiában egy hónap múlva lesz választás, és a 4-5. helyen jegyzett párt egy 50+ nevű párt. Máshol is látunk ilyen tendenciát, tehát nem lenne újdonság, ha Magyarországon is indulna egy nyugdíjasok pártja. Ha egy ilyen társaság jól tudja képviselni az akaratát, akkor azzal nehéz szembemenni. Különösen azért, mert nemcsak sokan vannak, hanem mert az idősebbek hagyományosan politikailag aktívabbak.A politikai elitnek, a többi pártnak kell, hogy legyen annyi ügyessége, intelligenciája, hogy megértesse, ez egy zsákutca. Ha ez az üzenet nem megy át, akkor baj van. Másrészt a nyugdíjasnak sem csak az az érdeke, hogy sok nyugdíja legyen, hanem az is, hogy a gyereke meg az unokája se vándoroljon ki az országból.Szerintem a közép- és hosszú távú megoldásnak biztosan a része kell, hogy legyen az, hogy az állam nem tud és nem is akar ennyit ígérni. A mai középkorú generációnak ehhez már alkalmazkodnia kell, a fiatalabbakkal pedig el kell jönnie annak a generációváltásnak, amikor az államra már egyáltalán nem tekintünk az időskori megélhetés egyetlen meghatározó szereplőjeként.A nyugdíjrendszer a mai tudásunk szerint legjobb esetben 15-20 évig tud egyensúly-közeli állapotban maradni, majd ismét dinamikusan nőni kezd a hiánya. Ha azt feltételezzük, hogy cél lesz a hiány elszállásának fékezése, akkor további intézkedések kellenek, amelyek tovább rontják a nyugdíjkilátásainkat. Ez jelenthet akár 20-30%-os helyettesítési ráta arány romlást (vizsgálhatunk külön pl. első havi nyugdíj/utolsó havi bér tipikus mutatókat vagy átlagnyugdíj/átlagbér hányadosokat) és/vagy a nyugdíjkorhatár további emelését.El kell fogadni, hogy másképp nem jön ki a matek. Kétségtelen, az egészségügyi helyzet, a várható élettartam miatt ez nem egy egyszerű döntés. De máshol sem az, és mégis számos országban már 67 év a nyugdíjkorhatár. Persze lehet gondolkodni az ezt megkönnyítő munkapiaci lépésekről, rugalmasabb nyugdíjkorhatár, részmunkaidős alkalmazás stb. Simonovits András - éppen a Portfolio-n megjelent írásában - elkerülhetetlen nyugdíjreformról ír, az ebben felsorolt intézkedések szerintem jó megközelítési keretet adnak.