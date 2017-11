Pénzeső a magyar nyugdíjasoknak: íme a legfontosabb dátumok

Akik a nyugdíjukat bankszámlára kérik, az ellátottak mintegy fele, ők november 10-én,

akiknek pedig a postás viszi ki a nyugdíjukat, ők november 15-e és 26-a között kapják majd meg az ellátásukat - tette hozzá.

Nyugdíjkorrekció címén egy átlagos nyugdíjas körülbelül 11 ezer forintos egyszeri kifizetésre számíthat.

Nyugdíjprémium formájában maximum 12 ezer forintot kaphatnak az érintettek.

Ezeken felül pedig további, fejenként 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt is kézbesítenek a számukra.

Így számolják a prémiumot

A törvény prémiumra vonatkozó része így szól: ha a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedésének a tárgyévben várható mértéke a 3,5 százalékot meghaladja, és az államháztartás - a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott - tárgyévi egyenlegcélja várhatóan teljesül, a tárgyév novemberében nyugdíjprémiumot kell fizetni annak a személynek, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napján, valamint a tárgyév novemberében a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó vagy azzal a 6. § (4) bekezdése alapján egy tekintet alá eső ellátásban részesül.

A nyugdíjprémium összege a következő két szám szorzata:

a) a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedése - tárgyévben várható - mértékének 3,5-del csökkentett összege, de legfeljebb 4,

Mészáros József a novemberi emelt nyugdíjak kifizetéséről közölte, hogy a plusz juttatásokat - a nyugdíjak egy összegű kompenzációja, nyugdíj prémium - az ellátottaknak a normál nyugellátással egy időben kell kifizetni.Arról is beszámolt, hogy a novemberi kifizetések három elemből állnak: a normál ellátásból, az év elejétől számított egy összegű visszamenőleges kompenzációból, valamint a nyugdíj prémiumból.Mészáros József a visszamenőleges kompenzációról közölte: a nyugdíjak 2017. január 1-jével 1,6 százalékkal emelkedtek, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szeptemberi előrejelzése szerint 2,4 százalék lesz a várható infláció, a kettő különbsége 0,8 százalék, ezt kell megszorozni tizenkettővel, ami 9,6 százalék. Tehát mindenki az ellátásának a 9,6 százalékát kapja majd meg az év elejétől számított egy összegű visszamenőleges kompenzációban - mondta a MÁK elnöke.November-december folyamán egyébként három különböző címen is plusz pénzhez jutnak a magyar nyugdíjasok, amelyekről a Pénzcentrum részletesebben is írt: