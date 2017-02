Tizenharmadik havi nyugdíjat kapnak a nyugdíjasok

Úgy fogalmazott, hogy hat év alatt a nyugdíjak 20%-kal emelkedtek, miközben a nyugdíjas infláció 12%-ot tett ki, így a nyugdíjak vásárlóértéke emelkedett. Ennek köszönhetően a nyugdíjasok egyhavi nyugdíjjal több pénzből gazdálkodhatnak.

Az államtitkár a lapnak a 2011 és 2016 közötti időszak nyugdíjemeléseiről nyilatkozott. Elmondása szerint kedvezően változott a nyugdíjasok anyagi helyzete annak köszönhetően, hogy a nyugdíjak rendszeres, évenkénti emelése meghaladta az árak emelkedését, vagyis az infláció ütemét.Kiemelte: mindez azt jelenti, hogy a mostani kormány 6 év alatt visszaadta az elvett 13. havi nyugdíjat.Az adatok pontosan megmutatják, hogy az utóbbi időszakban több is történt a jogszabályi kötelezettség betartásánál, hiszen érezhetően emelkedett a nyugdíjak vásárlóértéke - ismerte el a kereszténydemokrata politikus, hogy az állam túlvállalta magát.Elsőként a Portfolio számolt utána, hogy az elmúlt években mennyivel jártak jobban a nyugdíjasok annál, mint ami a törvényből fakadt. Már akkor rámutattunk arra, hogy a kormány hat év alatt (akkor még a 2016-os várható számokkal kalkuláltunk) visszahozta a 13. havi nyugdíjat és még annál is többet.Érdemes kiemelni a 2016-os tényadatok alapján, hogy tavaly mennyivel jártak jobban a nyugdíjasok. Az éves átlagos áremelkedés 0,4% volt tavaly, és közben a kormány az év elején 1,6%-kal növelte a nyugdíjakat. Vagyis reálértéken tavaly is jól jártak a nyugdíjasok.Akkor rámutattunk arra is, hogy az infláció feletti növelés gyakorlata már most is rombolja a rendszer egyensúlyát. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy ha a kormány fel is hagy az elmúlt évek gyakorlatával, vagyis az infláció feletti nyugdíjemeléssel, akkor is bent maradna a rendszerben az elmúlt évek gáláns emelésének hatása a következő 20-25 évben.A kormány eredetileg 0,9%-os inflációval tervezte meg a 2017-es költségvetést és ekkora nyugdíjemeléssel számolt. Majd tavaly decemberben ezt az előrejelzését 1,6%-ra módosította, így az idei év végén a nyugdíjasok megkaphatják egy összegben visszamenőlegesen a különbözetet.Akkor azt is megírtuk , hogy 2017-ben egyszeri nyugdíjprémiumot is kaphatnak a nyugdíjasok, nem a tavalyi Erzsébet-utalványhoz hasonló akció keretében, hanem a törvényi előírások miatt. Egy bizonyos GDP-növekedés felett ugyanis prémiumot kell fizetnie az államnak a nyugdíjasok felé.