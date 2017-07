Odaadja az idei mentőövet Pécsnek a kormány, de még így is hatalmas a deficit

Az előirányzat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális feladatainak, elsősorban a Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály Központ és a Pannon Filharmonikusok működésének támogatására szolgál. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a kultúráért felelős miniszter - mint támogató - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzattal a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben köt támogatási szerződést. A támogatás teljes összegének folyósítása a szerződéskötést követő 30 napon belül történik, felhasználási határideje tárgyév december 31-e.

5 milliárd forint a városi önkormányzat hiánya, ami a városi cégeket is figyelembe véve a 9 milliárdot is meghaladja. A Szabad Pécs tudomása szerint utóbbi összeg a 11 milliárdot is eléri.

Fontos, hogy ezt az egyedi működési támogatási tételt már eleve tartalmazta a 2017-es állami költségvetési törvény , így az MTI beszámolójával ellentétben ("plusztámogatást kap"), hanem egy előre megígért és rögzített finanszírozási forrásról.A törvény 3. melléklete a helyi önkormányzatok működési célú támogatásit sorolja fel és ebben az alábbi áll:Ugyanezt a szöveget, demellett a 2018-ra minap elfogadott állami költségvetés is tartalmazza.Ezekkel a támogatásokkal tehát Pécs már eddig is számolhatott, mint speciális működési célú támogatás, de közben fontos, hogy Páva Zsolt polgármester egy múlt heti interjúban elismerte: Ez tehát azt jelenti, hogyEnnek is köze lehet ahhoz, hogy Páva jelzése szerint a saját kérésére a Magyar Államkincstártól érkeztek szakértők annak kivizsgálására, hogyés ha rendszerszintű (más önkormányzatoknál is jelentkező) problémákról van szó, akkor lehet, hogy a szabályozók felé is javaslatokat tesznek a gondok orvoslására.