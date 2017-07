A májusi 2,1% után júniusban 1,9% lehetett az egy évre visszatekintő drágulás Magyarországon. A Portfolio által megkérdezett elemzők prognózisai viszonylag szűk sávban, 1,8 és 2,0% között szóródtak, vagyis mindegyik szakértő arra számít, hogy csökkent a fogyasztói árindex. A KSH holnap teszi közzé a júniusi adatot.

A várt csökkentés egyértelműen egy hektikus tényező, az üzemanyagár alakulásának a következménye. A világpiaci olajárak a május végi 51 dollárról június végére 43 dollárra esett, és bár az adótartalom tompítja a jelentős esést, a benzinkutakon így is alacsonyabbak lettek az árak.Kuti Ákos, az MKB Bank vezető elemzője az olajárak mellett azt is megemlíti ,hogy az importált infláció továbbra is alacsony, az eurózóna inflációs mutatója a májusi 1,4%-ról 1,3%-ra mérséklődött júniusban. Virovácz Péter, az ING Bank közgazdásza szintén arra utal, hogy a már megjelent adatok szerint júniusban a régióban és az euróövezetben is inkább negatív meglepetést okozott az infláció, ami beépül a hazai várakozásba is.

Cikkünk címe egy "belső poén". Évekkel ezelőtt egy olvasónk rendszeresen küldött nekünk szürreális tartalmú, de balladai tömörségű leveleket. Egyik legendás levelében mindenféle előzmény nélkül csak ennyit írt: Olaj miatt. Nem értettük, de szinte napra pontosan 11 év után olvasónknak igaza lett.

Ugyanakkor az egyedi hatások miatt csökkenő inflációt az elemzők nem tekintik tartós tendenciának. Szinte mindenki kiemeli, hogy az alapvető árfolyamatokat megragadni hivatott maginflációs mutató alakulása egyértelműen arra utal, hogy van lassú élénkülés az áremelkedési ütemben.Az izgalmakat nem a fő inflációs mutató fogja okozni, hanem a benne rejlő részletek, például hogy az élelmiszerek, illetve a szolgáltatások inflációja miként alakul - mondja Ürmössy Gergely, az Erste Bank szakértője. 2016 közepe óta kibontakozott egy szemmel látható, egyelőre enyhe inflációs nyomás, amit az MNB által számolt adószűrt maginflációs mutató felfelé ívelő pályája jelez. Azt várjuk, hogy a mögöttes folyamatok további gyorsulást tükröznek majd júniusban, ami részben az erőteljes bérdinamikának köszönhető.

Összességében továbbra is úgy látjuk, hogy a főként a kereslet vezérelte termékkörben érezhető az infláció gyorsulása, ugyanakkor ez a folyamat enyhén lassabb, mint ahogy néhány hónapja vártuk

Dunai Gábor, az OTP Bank elemzési központjának munkatársa hasonló okok miatt arra számít, hogy az élelmiszerek és a nem-tartós fogyasztási cikkek inflációja már júniusban tovább erősödhetett. Előbbiek esetében az árnyomás középtávon tovább fokozódhat, az inputárak és a mezőgazdasági és ipari termelői árindexek alakulása is ezt vetíti előre. A nem-tartós iparcikkek esetében szintén az infláció emelkedésére számítanak az OTP közgazdászai, miközben a tartós iparcikkek esetében maradhat még a negatív éves árdinamika.- mondja Dunai.Ez a kép befolyásolja a középtávú inflációs előrejelzéseket is. Jobbágy Sándor, a CIB Bank elemzője ki is emeli, hogy a csökkenés folytatódására, 2% alatti infláció tartós visszatérésére nem számít. Ezzel együtt év végére sem sokkal magasabb, mindössze 2,25% adódik a előrejelzések konszenzusaként, vagyis az infláció elszabadulására finoman szólva sem számít a piac.

Ezt mutatja, hogy a 3%-os jegybank cél elérésének várt időpontja is hónapról hónapra hátrébb tolódik. 2017 elején még ez év végére jósolták a 3%-os cél elérését, most ez már 2018 második felére esik.