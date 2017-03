Olyan ember lehet a francia elnök, aki még nincs is az indulók között

A jelöltségemet a jobboldal és a centrum szavazóinak többsége még mindig támogatja, ebben hiszek, ezt akartam bebizonyítani ma délután

- mondta a France2 közszolgálati televízió híradójának vendégeként a konzervatív elnökjelölt a támogatására Párizsban rendezett nagygyűlést követően, amelyen a szervezők szerint 200 ezren, a rendőrség szerint 35-40 ezren vettek részt.Fillon több megjegyézésével is nyilvánvalóan azt kívánta sugallni, hogy ő az alkalmas jelölt arra, hogy az elnökválasztások második fordulójában Marine Le Pen ellenében egyesítse a szélsőséget elutasító szavazókat.A családtagjai fiktív parlamenti alkalmazásával megvádolt és emiatt a felmérésekben a harmadik helyre visszacsúszott Fillont jelölő legnagyobb francia ellenzéki párt, a Köztársaságiak politikai vezetése hétfő este rendkívüli ülést tart a "kialakult helyzet értékelésére", azaz annak megvitatására, hogy visszaléptetik-e a jelöltjüket. A műsorvezető azon kérdésére, hogy visszalép-e önként az elnökjelöltségtől, Fillon azt mondta: "A válaszom nem"."Nem vagyok autista, érzékelem a nehézségeket. Nem megyek a falnak, de egy dolgot meg kell állapítani, és az pedig az, hogy nincs alternatíva" - mondta Fillon, akinek utóbbi kijelentésével sokan vitatkoznának. Például a baloldalról érkező, de centristának számító Emmanuel Macron, aki (például éppen egy ma megjelent friss felmérés szerint is) egyre magabiztosabban vezet Fillonnal szemben. Macron támogatottsága (25%) közelíti Le Penét (26%), és Fillonnak (17%) arra is kisebb esélyt adnak, hogy a két legerősebb jelölt részvételével zajló második fordulóban legyőzi Le Pent. (Igaz, erre majdnem minden jelöltnek jó esélye van, a franciák hagyományosan erős átszavazónak számítanak, ha a szélsőség győzelmét szeretnék elkerülni.)

Sőt, Juppé jelöltségével a jobboldaltól eltávolodó szavazók olyannyira visszatérnének, hogy még Macronnál is támogatottabb lenne. (24,5% vs. 20%)

A másik, aki tiltakozhat az alternatíva nélküliségről Fillonnal, Alain Juppé. A novemberi jobboldali előválasztáson második helyen végzett Alain Juppé esetleges jelöltségét illetően Fillon elmondta: "bármilyen improvizált jelöltség 50 nappal az elnökválasztás előtt egy olyan programmal, amely nem olyan radikális alapú program, mint amilyet én javasolok, amelynek köszönhetően megnyertem az előválasztást, azt gondolom, hogy minden ilyen jelöltés kudarchoz fog vezetni".A Fillon körüli botrány miatt az elmúlt egy héten kétszer is mérték Juppé , mint egy esetleges alternatív jobboldali jelölt népszerűségét - és mindkétszer lényegesen erősebbnek mutatkozott. (26,5% vs. 19%, illetve 24,5% vs. 17%)a dél-franciaországi Bordeaux-ban, amelynek polgármestere. Juppé szombaton és vasárnap többször is egyeztetett a válsághelyzet megoldásáról Nicolas Sarkozy volt államfővel (2007-2012).A kora esti órákban Christian Estrosi, Valérie Pécresse és Xavier Bertrand, Francois Fillon egykori kormányának (2007-2012) volt miniszterei találkozót kértek hétfőre Fillontól, hogy meggyőzzék arról, hogy méltósággal távozzon az elnökjelölti posztról. A Köztársaságiak meg nem nevezett forrásai szerint miközben Fillon a jelöltsége megtartásáért küzd, a pártvezetés célja megpróbálni úgy lecserélni a jelöltet, hogy az ne okozzon még nagyobb válságot a párton belül, és Fillon emelt fővel távozhasson.A Libération című baloldali napilap számlálóján a Fillonnal szerda óta szembefordult jobboldali képviselők száma vasárnap estére elérte a 306-ot. A jobboldali politikusok azóta hagyják el a kampánystábot, amióta Fillon maga jelentette be, hogy vádemelés céljából március 15-re beidézték a vizsgálóbírók, akik közpénz elsikkasztása, hivatali bizalommal való visszaélés, csalás, befolyással való üzérkedés és vagyonbevallás elmulasztása gyanújával vizsgálódnak. Politikustársai elsősorban azt kifogásolják, hogy január 26-án a legnézettebb tévéhíradó élő adásában Fillon maga ígérte meg: amennyiben eljárás indul ellene, visszalép az elnökjelöltségtől. Ezért a jobboldal hitelessége múlik az adott szaván.