Olyan pénzszórást rendezett a kormány év végén, amilyet még soha sem láttunk

egyrészt a decemberi és egész éves adatokat közölte a tárca,

másrészt a kormányzati prognózis 1050 milliárd forintra tette a decemberi deficitet, és kíváncsi volt mindenki, hogyan tudott ennyit költeni a kormány csupán 30 nap alatt.

Amit tudunk:

Az államháztartás központi alrendszerének (önkormányzatok nélkül számolt) pénzforgalmi egyenlege 848,3 milliárd forint volt 2016-ban. Ez 143 milliárd forinttal jobb, mint amit az NGM várt december közepén.

Ez alapján csak decemberben a központi alrendszer hiánya 907,6 milliárd forintot tett ki, ami a valaha volt legmagasabb havi deficit adat. Magyarul a kormány 907 milliárd forinttal költött többet, mint amennyi bevétele keletkezett. Ez is kisebb, mint a decemberi prognózisban előrejelzett 1050 milliárdos hiány.

Részben azért lett jobb a decemberi deficit az új prognózisnál, mert még decemberben a vártnál 30 milliárd forinttal több bevétel folyt be a költségvetésbe. Ezek szerint tényleg minden képzeletet felülmúlt a bevételek érkezése.

A kommunikáció szerint a decemberi egyenleget terhelte 600 milliárd forintnyi átcsoportosítás, azonban ennek csak töredékéről tudjuk, hogy mire fordította pontosan a kormány (kórházaknak 70 milliárd forint plusz, nyugdíjasoknak utalt egyszeri év végi összeg 48 milliárd, Eximbank feltőkésítése 47 milliárd forint, Mezőhegyesi Ménesbirtokra 11 milliárd forint). Vagyis a 600 milliárd forintos pótlólagos kiadás alig 30%-át ismerjük pontosan , a többit a decemberi közlönyökben megjelent kormányhatározatokból lehet kihámozni.

Éves szinten 2099 milliárd forintnyi uniós célú kifizetés történt, ám ennek nagy részét, 1459 milliárd forintot a kormány előlegezett meg, 640 milliárd forint jött Brüsszelből (annak is a nagy része az előző hétéves fejlesztési ciklushoz köthető).

Amit találgathatunk:

Nem ismert, hogy a decemberi plusz kiadások konkrétan milyen egyszeri tételekből tevődnek össze, azonban

az a sejtésünk, hogy ennek a nagy része az uniós projektek állami finanszírozásával függ össze. Éves szinten majdnem 1500 milliárd forintot költött el úgy az állam, hogy az EU-finanszírozás helyett előlegezte meg a nyertes pályázóknak az összeget. Vagyis: bár nem érkeztek uniós források a magyar gazdaságba, a pénzpumpát az állami források tartották fent.

Azt kalkuláljuk, hogy csak decemberben az új, 2014-2020-as ciklus keretében kb. 710 milliárd forintot költött uniós projektre az állam. Feltételezésünk szerint ennek fedezetéül Brüsszelből nem érkezett utalás, ami azt jelenti, hogy ez a kiadás teljes egészében rontaná a központi alrendszer pénzforgalmi egyenlegét (az eredményszemléletű deficitet viszont ez nem befolyásolja).

Árnyalja a képet, hogy ezeknek az uniós kifizetéseknek egy része az önkormányzati szektor felé történt (azaz az állam egyik zsebéből a másikba), így a teljes államháztartási szektorra nézve ezek a tételek semlegesek lennének. (Ezzel csenghet egybe egyébként, hogy a kormány a decemberi költségvetési prognózisában 350 milliárd forintos többletet számolt az önkormányzati rendszer egyenlegére.)

Mi, mennyi, hogyan? Kedden még a Miniszterelnökség azt Mivel decemberben feltételezésünk szerint Brüsszel felől nem jött egy cent sem a 2014-2020-as ciklus keretének terhére, így ez a 713 milliárd forint növelte a központi alrendszer pénzforgalmi deficitjét.



Kedden még a Miniszterelnökség azt közölte, hogy 1962 milliárd forintnyi uniós támogatást fizetett ki Magyarország a nyertes pályázóknak 2016 során, ma viszont az NGM már azt, hogy 2099 milliárdot. Ha utóbbiból indulunk ki és abból, amit szintén ma mondott a tárca, hogy ebből 1730 milliárd forint volt a 2014-2020-as ciklushoz tartozó kifizetés, akkor ez egyúttal azt jelenti, hogy csupán december során 713 milliárd forintnyi új EU-pénz áramlott a nyertes pályázókhoz. Mivel decemberben feltételezésünk szerint Brüsszel felől nem jött egy cent sem a 2014-2020-as ciklus keretének terhére, így ez a 713 milliárd forint növelte a központi alrendszer pénzforgalmi deficitjét. A tényleges hiánynövekedés ennél bizonyára kisebb volt a teljes államháztartás szintjén, mivel a 713 milliárdos kiutalás általunk nem ismert része a kincstári körhöz tartozó intézmények felé történt a 100%-os támogatói előleg utalás keretében (pl. önkormányzatok, vagy azok cégeinek projektjére kapott pénz, ami csak egy államkincstárnál vezetett külön számlára ment, így nem okoz tényleges deficitet, mert egyik zsebből a másikba kerül, de a kifizetési számlálót pörgeti, viszont az önkormányzzatokkal együtt nézett államháztartási hiány így jóval alacsonyabb lehet a fent említett 848 milliárdnál). A 2016-os pótlólagos uniós költekezést egy novemberi határozattal már megteremtette a kormány, hiszen 800 milliárddal átmenetileg megemelte ennek a fejezetnek a felső határát.

Utolsó pillanatos pénzszórás

Óriási várakozás előzte meg a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési tájékoztatóját két okból: pénteki sajtótájékoztató után azonban olyan érzésünk támadt, hogy félig üres maradt a pohár, ugyanis számos részletre nem kaptunk választ (és várhatóan a két hét múlva esedékes részletes költségvetési tájékoztatóból sem kapunk több információt).A tájékoztatón az is kiderült, hogy az egész éves költségvetés kedvező helyzetét látva döntött a kormány úgy novemberben, hogy megnyitja a pénzcsapokat. Ezzel lemondott a nullás költségvetés egyenlegéről, és a növekedés támogatását célozta meg. Leegyszerűsítve: decemberben minden erejével azon dolgozott a kormány, hogy hiányt csiholjon a költségvetésbe. Ennek érdekében döntött egyszeri tőketranszferekről, egyszeri állami beruházások megtámogatásáról és az uniós projektek előfinanszírozásáról. Ebben, hogy az államigazgatásnak elő lett írva a 2048 milliárdos uniós támogatás-kifizetés negyedévekre lebontva és ehhez negyedéves gyakorisággal célprémiumot is beígért az itt dolgozók számára (a költségvetés egyensúlya felett őrködők ilyenben nem részesülnek). Éppen ez lehetett fontos motiváció abban, hogy a kiutalások ne csússzanak át 2017-re, hanem az év végi hajrában még 2016-ban megtörténjenek.Hasonló, év végi "deficitcsinálást" láthattunk 2015 utolsó napjaiban is , vagyis a mostani kiköltekezés nem példa nélküli, viszont annak havi mértéke kimagasló.Jól látható ez az alábbi ábrán is:

mennyire lehet elkölteni hatékonyan több száz milliárd forintot néhány hét alatt?

az ennyire gyorsan kiszórt állami pénzek esetében mennyivel növekszik a korrupciós kockázat?

Az utolsó pillanatban végrehajtott költségvetési kiadások kapcsán felmerül több fontos kérdés:Sokat elárul a pénzszórás lehetséges pozitív növekedési hatásáról, hogy az NGM nem húzta feljebb a 2,1%-ra rontott 2016-os GDP-növekedési prognózisát (eredetileg 2,5%-os gazdasági növekedéssel tervezte meg a költségvetést), csak pozitív kockázatként határozta meg a költekezés hatását.