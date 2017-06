Öngólok sorozata: így jár, aki a közvélemény-kutatásokra teszi fel a sorsát

A 2014-es, Skócia függetlenségéről szóló népszavazáson végül a nemek győztek, a közvéleménykutatók egy része viszont az igenek, vagyis az elszakadáspártiak győzelmét mutatta már két héttel a népszavazás előtt.

A 2015-os választások előtt a felmérések csaknem fele azt mutatta, hogy szűk munkáspárti többséggel áll fel az új brit parlament, ehhez képest David Cameron konzervatívjai 7 százalékpontos fölénybe kerültek a szavazófülkékben.

A Brexitről szóló népszavazással kapcsolatban nagyon hosszú ideig a maradáspártiak győzelmét valószínűsítették a felmérések, ezért is ment bele a népszavazásba rendkívül bátran David Cameron és kormánya. 10 nappal a választások előtt már többségbe kerültek a Brexit győzelmét valószínűsítő felmérések, ez Cameronéknak már késő volt.

Most a kampány elején 9 közvéleménykutató átlaga 46%-os konzervatív győzelmet és 26%-os munkáspárti eredményt mutatott, a tegnap esti pollok átlaga pedig a BBC szerint a konzervatívok 44%-os a munkáspártiak 36%-os eredményét mutatta. A valósághoz legközelebb kerülő Survation 41%-os konzervatív és 40%-os munkáspárti eredményt hozott ki, a többieknél jellemzően 7-13 százalékponttal a toryk vezettek, konzervatív többségű parlamentet valószínűsítve a szigetországnak.

Az utóbbi 7 választásokból 5 alkalommal túlbecsülték a közvéleménykutatók a Munkáspárt végső eredményét. Most, viszont, ahogy 2010-ben is, alulbecsülték azt. És ez még nem minden: a fogadóirodák egészen tegnap este 10-ig több mint 80%-ra tették a konzervatív parlamenti többség kialakulásának esélyét. Ezzel teljesült volna Theresa May szándéka. Hajnalra a konzervatív többségből nem sok maradt.

Rough night for the betting markets pic.twitter.com/eRMHk7diPF — Tom Wainwright (@t_wainwright) 2017. június 9.



Cameron a felmérések alapján azt hiszi, elbukja a választást, bedobja a Brexit témát, azt gondolva, hogy ha a liberálisokkal együtt esetleg össze is jön a győzelem, majd a koalíciós partnerre mutogatva elállhat a népszavazás ígéretétől

A toryk mégis simán győznek, nincs koalíció, de Cameron nem táncol ki az ígéretéből, mert a felmérések alapján azt hiszi, hogy úgysem győznek a Brexit-pártiak.

A Brexit-pártiak mégis győztek, az EU elbukja a briteket. A jobb tárgyalási pozíció érdekében May kiírja az előrehozott választásokat, mert a felmérések alapján azt hiszi, hogy utcahosszal győz. Hát nem győzött. A brit politikára valószínűleg az utóbbi 3 évben nem volt nagyobb hatása semminek, mint a közvélemény-kutatók elképesztő bénázásának. A brit közvélemény-kutatók sorozatos bénázása irgalmatlan mértékben befolyásolja az ország és az EU sorsát:A brit politikára valószínűleg az utóbbi 3 évben nem volt nagyobb hatása semminek, mint a közvélemény-kutatók elképesztő bénázásának.

Legalább 2014 óta tart a brit közvélemény-kutatók súlyos reputációvesztése: