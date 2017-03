Önti a forintot az MNB a piacra

A Monetáris Tanács a következő években stabilan 3-4 százalék közötti éves növekedésre számít,

A jegybank továbbra is a pénzpiaci hozamokon keresztül kívánja elérni a laza monetáris kondíciók fenntartását és a gazdasági növekedés ennek megfelelő ösztönzését.

Amennyiben az infláció tartósan elmarad az inflációs céltól, a Monetáris Tanács kész a monetáris kondíciók további lazítására nem-hagyományos, célzott eszközök alkalmazásával.

A monetáris tanács az alábbi közleményt jelentette meg a mai ülése után (a kiemelések tőlünk származnak):A Monetáris Tanács megítélése szerint az előrejelzési időszakban élénkül a magyar gazdaság növekedése. A gazdaságban a tavalyi átmeneti lassulást követőenAz infláció fenntarthatóan 2018 első felétől éri el a jegybanki célt.2017 februárjában folytatódott az infláció döntően bázishatásokhoz köthető emelkedése. Ugyanakkor az alapfolyamatot jellemző mutatók a várakozásoknak megfelelően stabilan alakultak. A következő hónapban még átmenetileg az árindex további, kismértékű növekedése várható, majd a tavaszi hónapoktól az év eleji bázishatások kifutásával az infláció ismét cél alá csökkenhet. A foglalkoztatás dinamikus bővülése, a feszes munkaerőpiac és a tavaly év végi bérmegállapodás következtében a nemzetgazdaságban fizetett bérek növekedési üteme tovább élénkül, aminekMindez a lakossági fogyasztás bővülésén keresztülElőrejelzésünk szerint az infláció fenntarthatóan 2018 első felétől éri el az árstabilitásnak megfelelő 3 százalékos értéket.2016 negyedik negyedévében folytatódott a hazai gazdaság növekedése. 2017. januárban a kiskereskedelmi forgalom élénkült, az ipari termelés emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az előző évi erős visszaesést követően az építőipari termelés januárban számottevően emelkedett és az elkövetkező hónapokban várhatóan tovább bővül. A munkaerő iránti kereslet erős maradt. Folytatódott a foglalkoztatottság emelkedése, miközben a munkanélküliségi ráta historikusan alacsony szintre csökkent. A gyors bérkiáramlással párhuzamosan a háztartások fogyasztásának dinamikus növekedése várható, amelyet a korábbi évek elhalasztott fogyasztásának pótlása is támogat. A folyó fizetési mérleg többlete az erősödő belső kereslet hatására az előrejelzési horizonton jelentősen mérséklődik.A 2013 júniusában elindítottA program elérte célját, közel 40 ezer vállalkozás finanszírozását elősegítve nagyban hozzájárult a kkv-hitelállomány dinamikus, a tavalyi évben 12 százalékos bővüléséhez. A piaci hitelezésre való átállást a Piaci Hitelprogram biztosítja. Ennek keretében a hitelintézetek az idei évre 170 milliárd forint összegű hitelnövekményt vállaltak, amelynek eredményekéntAz idei évi gazdasági növekedést a költségvetés és az EU-s forrásoknak a beruházásokat élénkítő hatása is támogatja.amihez nagyban hozzájárulnak az MNB és a kormány növekedésösztönző programjai.Az előző kamatdöntés óta eltelt időszakban folytatódott a globálisan meghatározó jegybankok monetáris politikája közötti divergencia. A Fed a várakozásoknak megfelelően folytatta kamatemelési ciklusát, míg a hazai monetáris politika szempontjából leginkább meghatározó EKB továbbra is fenntartja laza monetáris politikai kondícióit. A fejlett piaci tőzsdeindexek és a hosszú lejáratú állampapírhozamok többsége emelkedett.A magas külső finanszírozási képesség és a külső adósságállomány csökkenése tartósan mérsékli a magyar gazdaság sérülékenységét. Az előretekintő hazai pénzpiaci reálkamatok az elmúlt évek során érdemben csökkentek és várhatóan hosszabb ideig negatív tartományban maradnak. A Monetáris Tanács értékelése szerint a nemzetközi pénzügyi környezet alakulásával kapcsolatos bizonytalanság változatlanul körültekintő monetáris politikát indokol.A Monetáris Tanács a 2016 júliusában kibővített monetáris politikai eszköztár működését sikeresnek ítéli, a három hónapos betétállományra bevezetett korlátot és annak esetleges jövőbeli változtatását az eszköztár szerves részének tekinti.elsősorban a lakossági devizahitelek forintosításához kötődő devizaswapok lejáratainak, valamint a lejáró állami devizakötvények forintból történő megújításának köszönhetőenEzért az utóbbi két negyedévben a betéti eszközből kiszorított likviditás mennyiségének szinten tartása és ezáltal a kialakított laza monetáris kondíciók fenntartása érdekében a Monetáris Tanács 2017. márciusi ülésénTovábbá a jelenlegi futamidők mellettA Monetáris Tanács arra törekszik, hogy a három hónapos betétállományra bevezetett korlátozás hatékonyan fejtse ki az elvárt hatást. A Monetáris Tanács a korlát mértékéről negyedévente határoz, legközelebb 2017 júniusában dönt a 2017. harmadik negyedév végi szintről.A Monetáris Tanács megítélése szerint a magyar gazdaságban a tavalyi átmeneti lassulást követően vannak még kihasználatlan kapacitások, de ezek a gazdaság bővülésével fokozatosan megszűnnek. Az előrejelzési időszakban az infláció fenntarthatóan 2018 első felétől éri el a jegybanki célt. A jegybanki előrejelzések feltételeinek teljesülése mellett az alapkamat aktuális szintjének és a jegybanki eszköztár átalakításával elért laza monetáris kondícióknak a tartós fenntartása összhangban van az inflációs cél középtávú elérésével és a reálgazdaság ennek megfelelő mértékű ösztönzésével. A Monetáris Tanács figyelemmel kíséri a monetáris kondíciók alakulását és a piaci fejleményeket.