Orbán: a foci vb-n kívül mindenre képesek vagyunk Budapesten

A műsorban most is domináltak a menekültválsággal és a Soros Györggyel kapcsolatos témák, de szó volt a minapi izraeli miniszterelnöki látogatáson született megállapodásokról, a V4-együttműködésről és arról is, hogy az erős Magyarország felépítéséről is szólni fog a holnapi Tusnádfürdői beszédében.A három évvel ezelőtti eseményen hangzott el az illiberális demokráciával kapcsolatos gondolatsora, most erről azt mondta: az emiatt kialakult nyugati sajtóhadjárat méltatlan volt, de újra leszögezte, hogyazzal együtt, hogy "a demokrácia az demokrácia".

Budapest, 2017. július 21. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió stúdiójában, ahol interjút adott a 180 perc című műsorban 2017. július 21-én. MTI Fotó: Mohai Balázs