Orbán: nemzeti konzultációt hirdetünk az öt "veszélyforrás" ügyében

A gazdaság tényei tavaly azt mutatták, hogy a magyar modell működőképes. A kormány a 2016-os gazdasági céljait elérte

2017 az otthonteremtés éve

Bevándorlás

Akik bejöttek, azokat ki kell vinni, akik be akarnak jönni, azokat a határon kívül kell őrizni és kiválogatni

5 veszélyforrás leselkedik ránk idén (ebből 3 Brüsszel)

rezsicsökkentés brüsszeli betiltása

illegális migráció

külföldről pénzelt szervezetek befolyásának veszélye

adócsökkentés brüsszeli megtámadása

munkahelyteremtő programokat illető brüsszeli támadások

A sikeres védekezéshez egyetértésre van szükség, ezért ezekben a kérdésekben nemzeti konzultációt hirdet a kormány

Eddig nem sikerült felzárkóznunk

A miniszterelnök beszédében először számokban ismertette a magyar gazdaság tavalyi teljesítményét, és az idei várakozásokat.- jelentette ki Orbán a számok felsorolása után.Ezután a miniszterelnök áttért a béremelkedés témájára, felhozva az idei jelentős minimálbér-emeléseket, és az állami béremelési programokat.Az idei év az otthonteremtés éve, ez nemzeti ügy. Eddig 36 ezer család igényelt CSOK-ot, több mint 87 milliárd forint értékben. Idén 211 milliárd forint jut erre.Idén az élhető környezet is kiemelt figyelmet kap. Már átadásra került az első támogatott elektromos autó, amiből a kormány reméli, hogy 2020-ra 30 ezret is átadnak.2017-ben 2430 milliárd forintra emelkedett a magyar gazdaságfejlesztésre szánt források keretösszege.A határvédelem továbbra is kiemelt nemzetvédelmi ügy.Orbán szerint az EU-ban egyre többen támogatják az unión kívüli menekülttáborok létrehozását, ami eredetileg egy magyar ötlet volt. Még nincs szó többségi álláspontról, de az események ebbe az irányba haladnak - állítja a kormányfő.- fogalmazott a kormányfő.Öt veszélyforrást azonosított 2017-re a kormány, amiket kitalálni sem lenne nehéz:Az idei "új nemzeti politika" megvédi Magyarországot ettől az öt veszélytől, megvédi az eredményeket és eddigi érdemeket.- mondta Orbán.Orbán kifejtette, hogy a régióhoz, illetve Európához való felzárkózás feladata továbbra is előttünk áll - ezt kell az idei évben a képviselőknek a szemük előtt tartani.