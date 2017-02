Orbán: pártügyként nem lehet diadalra vinni az olimpiát

A kormány sem esélytelen, de egészen más a súlya, ha az egész ország képviseletében tud fellépni

Tarlós egyetért Orbánnal

A kormányfő közölte, hogy szerdán a kormány és a Fővárosi Közgyűlés is meg fogja vitatni a kialakult helyzetet.A helyzet az, hogy volt egy nemzeti ügyünk, amiből pártügy lett, most az a kérdés, hogy ebből lehet-e újra nemzeti ügyet csinálni - összegzett.Arra a kérdésre, hogy megállapodott-e Tarlós István főpolgármesterrel arról, hogy 2019 után is folytathatja munkáját, ha visszavonja az olimpiai pályázatot, azt felelte: a Fideszben nem szoktak pozíciót osztani, csak munkát. A kormányfő közölte: tartja magát ahhoz, hogy a parlamenti választások megtörténtéig semmilyen pozícióról nem tárgyal.Faggatták a hétfőn bejelentett nemzeti konzultációról is. Orbán Viktor kifejtette, hogy a nemzeti konzultációval megerősített ügyek mindig sikeresek voltak.- mondta.Tarlós István az MTI-nek hétfőn leszögezte, hogy egyetért azzal, amit a kormányfő nyilatkozott az olimpiáról.Annak pedig örülök, hogy gyakorlatilag megerősítette az én szavaimat úgy az olimpiával, mint a pénteki megbeszélésünkkel kapcsolatban - mondta. Hozzátette: a megbeszélésen szó sem esett a 2019. évi főpolgármester-választásról, annál is kevésbé, mert "nem emlékszem rá, hogy bármikor is olyat mondtam volna, hogy ambicionálom a 2019-es újraindulást".- közölte Tarlós István.