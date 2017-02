Orbánék újabb terve derült ki, aminek örülhetnek a családok

a törvényjavaslat a népesedési helyzet javítása, a gyermekvállalás ösztönzése céljából módosítja a családok pénzbeli támogatásával, valamint az egyéb, gyermekes családokat segítő juttatásokkal, kedvezményekkel kapcsolatos törvényi szabályokat.

Ezen a fronton egyelőre nincs áttörés, "ezért ad meg a kormány minden segítséget azoknak, akik gyereket vállalnak". Ennél részletesebben nem beszélt róla a miniszterelnök.

"Előterjesztés egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról" - ez a címe annak az előterjesztésnek, mellyel kapcsolatban a tervek szerint március 13-án kezdi meg az egyeztetést a kormány. A kormany.hu oldalra feltöltött első féléves munkaterv csak röviden részletezi a javaslatot, eszerintNéhány hete évértékelő beszédében Orbán Viktor is szót ejtett a családtámogatási rendszerről . A kormányfő szerint a magyar családtámogatási rendszer lassan Európában egyedülálló módon kiterjedt és nagyvonalú. Ennek ellenére a miniszterelnök szavaiból az derült ki, hogy. Orbán szerint számunkra fejtörést már nem a holnap, hanem a holnapután okoz, ez alatt a továbbra is fennálló demográfiai problémákat értette.A kormány már tavaly elismerte, hogy. Ennek keretében minden második és további gyermek után havi 500 zloty (mintegy 35 ezer forint) támogatást nyújt az állam. Nem tudni, hogy hasonlóra készül-e a magyar kormány is. A Pénzcentrum kérdésére egyébként az Emmi sajtóosztálya épp a napokban válaszolt úgy , hogy nem tervezik a családi pótlék emelését, helyette az "univerzális jellegű családtámogatási intézkedésekre" helyeznék a hangsúlyt.A magyar kormány egyébként az elmúlt években sem az alanyi jogon járó családtámogatási juttatások híve volt, hiszen a családi pótlék összege például 2008 óta változatlan. Helyette inkább az adózáson keresztül nyújtanak könnyítést a családoknak és ösztönzik a gyermekvállalást.Azt nem tudjuk, mikor derülhetnek ki részletek a kormány formálódó javaslatáról, de ahogy tegnap már jeleztük , jövő kedden Orbán Viktor is részt vesz a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) gazdasági évadnyitóján, melyre. Így az sem lenne meglepő, ha esetleg napokon belül elárulna részleteket a kormányfő az átalakuló családtámogatási rendszerről.A demográfiai helyzet egyébként valamelyest javult tavaly, pontosabban a népességfogyás üteme lassult és a születésszám kissé emelkedett. Erről alább írtunk: